Atletický svět si pamatuje Caster Semenyaovou, která převálcovala světovou špičku na osmistovce. Ale nevypadala vůbec žensky. Mohutná Jihoafričanka je nejznámějším případem atletek, která se s přirozeně vyšší hladinou testosteronu narodila. Kromě jiných vavřínů se stala dvojnásobnou olympijskou vítězkou.

Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Pak ale Světová atletika zavedla pravidlo, že bez hormonální léčby nemohou takové běžkyně závodit na tratích od 400 metrů po jednu míli. Atletka pak za svá práva bojovala na soudech a zároveň vyvracela nařčení, že je muž.

Mezitím se objevily jiné takto ‚vybavené‘ závodnice, které se musely přizpůsobit nařízení. Pod pravidla Světové atletiky však nespadají školní a studentské závody. A právě na nich se letos v USA objevila Aayden Gallagherová, urostlá trans gender atletka, která na videu z běhů na 200 a 400 metrů v Oregonu drtí dívčí konkurenci.

Podle tamní asociace školních aktivit se všichni studenti bez rozdílu mohou účastnit sportovního programu. Považte však, že Aayden Gallagherová dvoustovku uběhla za 25,49 sekundy. Na videu pak je v cílové rovince prázdno a teprve až když časomíra překročí třicet sekund, dobíhají další středoškolačky. Na čtyřstovce byl náskok pochopitelně ještě výraznější.

Ukradené sny

Ozývají se hlasy, že Aayden Gallagherová je podvodníkem a že je chybou, když se smí postavit na start, protože proti dívkám s normální hladinou testosteronu má výhodu. „Těmto studentkám byly ukradeny sny, jelikož škola naplňuje iluze chlapce, který předstírá, že je dívka,“ objevilo se na sociálních sítích.

„Chci vědět, proč se trenéři a rodiče těchto dívek neozvou. Byly poraženy chlapcem,“ stálo v dalším příspěvku. V rozpoutané diskusi se objevují hlasy, že je potřeba, aby se ve středoškolských soutěžích vytvořila třetí kategorie pro trans ženy.

„Tady asi není něco v pořádku“

Souboje s nimi se atletkám včetně elitních samozřejmě příčí. Úřadující česká mistryně na 100 i 200 metrů Nikola Bendová vzpomínala, jak v roce 2022 na Zlaté tretře pozorovala při rozcvičce na dvoustovku Aminatou Seyniovou.

„Myslela jsem, že je to chlap,“ líčila závodnice Olympu Praha s tím, že Nigerka pak časem 22,21 atakovala rekord mítinku. „Pravidlo o tratích od 400 metrů po jednu míli je divné. Právě na stovce a dvoustovce je testosteronová převaha nejvíc znát,“ upozornila.

Podle odchovankyně berounské atletiky nejdou trans ženy přehlédnout. „Nejen postavou, ale i obličejem a oblékáním. Často se dá těžko uvěřit, že je to ženská. Když takovou holku potkáte ve svolavatelně a pak s ní máte závodit, motivace jde rázem dolů. Říkáte si, tady asi není něco v pořádku,“ popsala čtyřiadvacetiletá sprinterka své zkušenosti.

A přiznala, že jí je takových soupeřek líto. „Nemohou za to, ale na druhou stranu pokud jim je prokázaná nějaká hormonální nerovnováha, mělo by to být nějak ošetřené,“ pokračovala a zmínila, že testosteron je považovaný za doping.

„Když jsem v patnácti výkonnostně vyletěla, chodili za mnou antidopingoví komisaři snad třikrát za měsíc. Musíme si hlídat každou maličkost, ale když má někdo zvýšený testosteron a řekne, že s s tím narodila, tak je v tom rozdíl,“ konstatovala.

„Těžko říct, co s nimi. Na to, aby měly svou kategorii, jich je málo… No a kdyby běhaly s chlapy, byly by poslední. Myslím, že dobře vědí, proč chtějí závodit s ženami,“ poukázala.