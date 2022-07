„Malá je pro mě zázrak. Užívám si každou vteřinu, co s ní jsem. Těch vteřin bohužel není mnoho, protože jsem pořád pryč na soustředěních nebo na závodech, ale je to hrozně hezké. Snažím se i takhle na dálku volat přes WhatsApp a vidět se s ní.“

Zápolení nejlepších oštěpařů se odehrálo na krásném stadionu Hayward Field v neděli nad ránem evropského času. U Vadlejchů doma si tak museli přivstat, aby svého taťku viděli v akci a mohli mu fandit u televize. „Žena určitě vstávala. Možná probudila i malou, ta to třeba prořvala,“ smál se závodník pražské Dukly.

Světové finále Vadlejch zvládl. Až se vrátí domů, bude tak moc darovat malé Emmě bronzovou „hračku“ z Ameriky. S medailí juchal přímo na ploše, v Eugene se totiž předávaly cenné kovy hned po závodě.

„Je to docela zvláštní, na druhou stranu je příjemné ji vidět takhle bezprostředně,“ líčil Vadlejch, který byl z novinky překvapený. „Ptal jsem se, jestli je pravá, a prý je, což mě překvapilo. Je totiž lehounká, tak jsem původně myslel, že to je nějaká atrapa. Třeba ta olympijská opravdu tahá za krk. Nemůžu říct, že je to cesta mimo, je to zajímavé.“

Pořád byl ve středu

Vadlejch předvedl výkon 88,09 metru, za který by na posledním mistrovství světa i na loňské olympiádě bral zlato. Přesto si nebyl jistý, jestli mu to v nabitém finále bude vůbec stačit na medaili. „Letos hodilo šest kluků přes 89 metrů, proto jsem ani 88 nebral jako jistotu medaile. Pořád jsem byl ve střehu, snažil jsem se udržovat hlavou nahoře a hnát se kupředu. Za poslední roky se to ohromně zvedlo.“

Titul obhájil suverénní Anderson Peters z Grenady, který třikrát hodil za 90 metrů. Vadlejcha ještě porazil olympijský šampion Níradž Čopra z Indie, který hodil jen o čtyři centimetry dál. Čech tak poprvé získal bronz.

„V jeden moment jsem si říkal, že budu mít třetí stříbrnou… Jsem hrozně rád, že medaili mám. Měl jsem ji vytouženou, že ji tady získám, a povedlo se mi to. Pořád mám ty nejvyšší cíle a věřím, že jednou budu na bedně na tom nejvyšším stupínku. Dva kluci byli prostě lepší, příště snad nebudou,“ zadoufal.

I jeho kouč a oštěpařská legenda Jan Železný věří, že se Vadlejch jednou dočká i vysněného zlata. „Kuba zazávodil skvěle, musím být spokojený. Vyzrál jako závodník a věřím, že ho čeká ještě pár pěkných roků,“ řekl světový rekordman.