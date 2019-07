Je jím Jan Netscher, pro mnohé asi neznámé jméno, ale jako aktivní závodník byl dvakrát držitelem českého rekordu ve skoku o tyči. Nejvýš se dostal v roce 1996 v hale, kdy skočil 574 centimetrů. Funkci přebírá ve 43 letech, výraznou stopu zanechal v minulých letech i ve fotbale. Jako kondiční trenér pracoval u pražské Slavie a Příbrami i u českých reprezentačních výběrů včetně „A“ týmu.

„Pozice šéftrenéra pro mě bude velkou výzvou. V atletice jsem se pohyboval dlouhá léta v jiné roli a domnívám se, že mám zkušenosti, které mohu na této pozici využít,“ vyprávěl Jan Netscher.

„Jde nejen o obor, kterému jsem se věnoval v rámci svého studia, ale také v roli reprezentačního atleta a v pozdější době, kdy jsem se věnoval trenérské činnosti v jiném sportovním odvětví, jsem atletiku pochopitelně celou dobu sledoval,“ prozradil.

Do funkce nastoupí 16. září, tedy den po té, co skončí svazová smlouva Tomáši Dvořákovi. Rovnýma nohama tedy skočí do největší letošní akce, kterou je podzimní mistrovství světa v Dauhá. Do té doby se ale bude po boku svého předchůdce a někdejšího kolegy z atletické reprezentace zapracovávat.



„Těším se na dny bez atletiky,“ přiznal sedmačtyřicetiletý Dvořák. „Není to jen mých deset let ve funkci. Trénovat jsem začal v svých deseti letech. Budu hledat uplatnění ve sportu a přeju si, aby měla česká atletika světlé zítřky. Jeníkovi přeji, aby mu to vydrželo dlouho. Hlavně si neber práci do postele, pak z toho bolí za krkem,“ vzkázal s úsměvem.



Zároveň sdělil, že se jedná o práci, k níž člověk kolikrát potřebuje křišťálovou kouli. „Snažil jsem se z ní něco vyčíst a letos se mi to moc nedařilo. Cítil jsem se už nějaký čas vybitej. Není nic horšího než být unavený a pro ostatní naštvaným šéfem. Na závody ale budu chodit dál. Atletika je moje láska,“ dodal Dvořák, který se deset let ve funkci dostal od předsedy Českého atletického svazu láhev desetileté whisky.