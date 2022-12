Díky sportu procestovala část světa: závodila v Dubaji, probojovala se dokonce na paralympiádu v Tokiu, kde skončila těsně před branami finále. Přesto může jen málokterý fanoušek českého sportu říct: znám ji.

Ne snad že by to rodačku z Prahy, jež se specializuje na sprinty, zarmoutilo. Osobní uspokojení je nade všechno. „Už jen účastí v Tokiu se mi splnil sen. Skončila jsem desátá a byl to ten nejintenzivnější sportovní zážitek v mém životě,“ vypráví Jakschová.

Dechberoucí příběh. Medaili z olympiády i paralympiády má jediný člověk na světě

Pokud byste však předpokládali, že tím to končí, jste na omylu. Chce víc. „Hned se objevil sen nový - zažít paralympiádu ještě jednou, ale s diváky," hlásí.

Jakschová nedávno dokončila vysokou školu a teď chodí každý den do práce. Našla si místo v mediální agentuře, kde pracuje v reklamě.

Správné úchyty při lezení

Do toho stíhá trénovat. Musí, ať je léto nebo zima. „Ráno si jdu obvykle nejdřív zaběhat nebo se trochu protáhnout, a po snídani odcházím na celý den do práce. Odpoledne mě ještě čeká trénink, a teprve pak se můžu věnovat zábavě,“ popsala Jakschová v nedávné kampani automobilky Toyota, která je dlouhodobým mezinárodním partnerem paralympijských her i Českého paralympijského výboru.

Zdroj: Youtube

Základní podporu má jako reprezentantka zajištěnou. „Na podzim jezdíme na hory na soustředění, v zimě trénujeme u nás v českých podmínkách, střídáme venkovní trénink, posilovnu a trénink v atletické hale. Žiju v uvozovkách normálně,“ usmívá se.

Její handicap není - minimálně na dálku - znát. Závodí i trénuje s protézou, což v rozhovoru pro specializovaný Run magazín vysvětlila lepším těžištěm.

Pouze při náročných úkonech a doma třeba při vaření si protézu obvykle sundá. „Baví mě lezení, kde se zaháknu a jde to. Akorát si musím vybrat správné úchyty,“ popisuje disciplínu, v níž exceluje Adam Ondra.

Mimochodem, v zimě ji na horách neuvidíte. Ne snad, že by to měla kvůli závodům zakázáno.

Malý Jágr z Vrchlabí bojuje s leukémií. Ničí ji myšlenkami na milovaný hokej

„Nelyžuju. Ani na snowboardu jezdit neumím, tak se na sníh nechystám,“ podotýká Jakschová.

Adrenalin si prý dokáže najít právě v atletice. Na delší tratě by si netroufla, byť i ona musí trénovat vytrvalost. Základem však pro ní jsou výbušnost (startovní reakce) a síla. „Na třináct vteřin vypnu,“ zasní se česká paralympionička.