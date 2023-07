Kterého z těch výsledků si ceníte nejvíc? To nejde jednoznačně říct. Čas 51,51 už je opravdu velmi kvalitní, znamená pro mě hodně moc. Ani národní rekord se nepřekonává každý pátek. Navíc přinesl zlaté medaile, to je nevídaná věc. Všechno má svoji hodnotu.

Máte za sebou tři náročné běhy na 400 metrů, jak se s tím tělo vypořádává? (usměje se) Já jsem se moc bála jít čtyřstovku každý druhý den, protože to pak únava kulminuje. Ale musím říct, že tělo to zvládlo fantasticky, nad moje očekávání.

Na výsledném čase na Zlaté tretře (51,99) už se asi náročnost programu projevila…

Malinko ano, měla jsem trošku zatažená stehna. Ale spíš šlo o to, že byla zima a hodně foukalo. To zásadně závod ovlivnilo, nikdo tam neběžel raketu čas.

Třetí místo vám přineslo cenné body do rankingu, z něhož se budou určovat účastnice MS v Budapešti…

Přesně tak. My jsme s trenérem na Tretře ani necílili na osobní rekord nebo super čas. Klíčové bylo umístěnía body do rankingu. A to se povedlo splnit.

Máte propočítáno, kolik bodů ještě musíte získat?

Je brzo dělat nějaké závěry, teď figuruju kolem 35. místa, to je pohodlnější pozice.

Jak se vám v Ostravě závodilo před českým publikem?

Byla úžasná atmosféra. Říkala jsem si, že tam nechám duši a jak jsem řekla, tak jsem také provedla (úsměv).

Platí i ve vašem případě, že únava se vstřebává daleko lépe, když se daří?

Samozřejmě. Když je euforie a dobrá nálada po doběhu, pozitivně to ovlivní i následující dny.

Předpokládám, že teď máte volnější program. Kdy vás čekají další závody?

Po těžkém bloku, jsem měla tři dny volnější režim. Teď už jsem zahájila přípravu na mistrovství republiky, předtím se chystám 8. července do Finska.

Může být právě ve smíšené štafetě na šampionátu největší šance na úspěch?

Já myslím, že větší je v ženské štafetě. Ve smíšené je větší konkurence, je snazší poskládat dva muže a dvě ženy než čtyři dobré holky, plus ještě náhradnice.

Takže budete tedy cílit spíš na ženskou štafetu…

Ona je otázka, jestli se tam vůbec nominujeme. Momentálně figurujeme hodně hluboko pod čarou. A jedinou šanci máme právě ve Finsku.

Je pro vás složité vybírat závody s ohledem na to, že potřebujete body do žebříčku, jinde by se dal třeba zaběhnout lepší čas?

Nejde jednoznačně myslet jen na jedno, chce to zkombinovat. Já se vždycky snažím, abych ze sebe vydala co nejlepší výkon. Soustředím se na holky kolem sebe.

Je snazší vzhledem k lepším výkonům vyjednávat o účasti na mítincích?

Doufám, že ano. Ale záleží na manažerovi, co se mu podaří vyboxovat.

Myslíte při tom i na finanční stránku, kde se dají získat slušnější peníze?

Já atletiku nedělám pro peníze, daleko důležitější jsou výkony a teď i body do rankingu (úsměv).

Pozvánky na Diamantovou ligu zatím nechodí?

Do toho úplně nevidím, ale zkoušíme se protlačit i tam. Uvidíme, jestli bude naše snaha vyslyšena.