Tentokrát tak zářnou sezonu neměla, ale nikdo z reprezentačních kolegů ji nepředčil. Na mistrovství světa žádný Čech medaili nezískal a Hejnová společně s Vadlejchem dosáhla nejlepšího českého umístění. Dvojnásobná mistryně světa se do světové špičky vrátila po loňské sezoně plné zdravotních problémů.

V hlasování 141 funkcionářů, trenérů a novinářů získala 1367 bodů a Vadlejcha porazila o 167 bodů. Bronzová medaile na halovém mistrovství Evropy v Glasgow vynesla na třetí místo koulaře Tomáše Staňka. V nabité světové konkurenci se ale venku tolik neprosadil.

Na dalších příčkách se seřadily oštěpařky, které ovládly poslední tři ročníky ankety. Čtvrtá skončila devítinásobná Atletka roku Barbora Špotáková, která obsadila na MS deváté místo jako nejlepší z tria českých finalistek, hned za ní skončila loňská královna Nikola Ogrodníková.

Trenérkou roku se stala Dana Jandová, pod jejímž vedením se staronová domácí atletická královna Hejnová připravuje. Nejlepším juniorem roku je diskař Michal Forejt. Objevem roku byla vyhlášena devatenáctiletá čtvrtkařka Lada Vondrová, která získala stříbro na ME do 22 let a byla v semifinále MS. To ji zároveň vyneslo na šesté místo absolutního pořadí.

Anketa Atlet roku 2019:

1. Hejnová (400 m př.) 1367 bodů, 2. Vadlejch (oštěp) 1200, 3. Staněk (koule) 1104, 4. Špotáková 833, 5. Ogrodníková (obě oštěp) 771, 6. Vondrová (400 m) 477, 7. Sasínek (1500 m) 239, 8. Drahotová (chůze) 203, 9. Šedivá (oštěp) 198, 10. Müller (400 m př.) 185.

Další pořadí:

11. Mäki (1500 m) 163, 12. štafeta 4x100 m muži 129, 13. Joglová (maraton) 115, 14. Vrzalová (1500 m) 108, 15. Švábíková (tyč) 104, 16. Havlíčková (běh do vrchu) 100, 17. Hrubá (výška) 92, 18. M. Forejt (disk) 86, 19. Veleba (100 m) 85, 20. Malíková (400 m) 59, 21. J. Forejt (disk) 46, 22. Krsek (400 m) 35, 23. štafeta 4x400 m junioři 12, 24. štafeta 4x400 m muži 10, 25. Friš 7, 26. Holuša (oba 1500 m) 6, 27. Tesař (400 m) 4, 28. štafeta 4x400 m mix a družstvo juniorek vrchařek oba 3, 30. Stewartová (5000 a 10.000 m), Tabačková (oštěp), Mezuliáníková (800 a 1500 m), Brunner a Churáňová (oba ultramaraton) všichni 2, 35. Juška (dálka) 1.