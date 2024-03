Studentka Virginia Tech University se v Bostonu stala šampionkou ACC (Atlantic Coast Conference). Časem 52,56 si navíc vytvořila osobní halový rekord, čímž vstoupila do okruhu kandidátek olympijského startu. Zároveň se také jednalo o návrat po zdravotních peripetiích.

Malíková začátkem roku ještě nemohla kvůli achilovce pořádně běhat, trápil ji i natržený zadní stehenní sval. „A aby toho nebylo málo, tak mě ještě na týden vyřadil covid,“ zmiňuje odchovankyně opavské atletiky.

„Takže jsem se hodně hlídala, aby se něco nepokazilo, ale bylo pozitivní, že jsem každým závodem tlačila čas dolů. Věřím, že na stejné vlně půjde i venkovní sezona,“ doufá dvaadvacetiletá sprinterka, jejíž venkovní osobní rekord je 51,23.

K únorovému času se Malíková dostala po trenérské rošádě, která vedla k tomu, že se obrátila na Janu Gellnerovou, s níž spolupracovala od dětství. „Naštěstí šéftrenér Virginia Tech situaci pochopil, takže momentálně dávám tréninky dohromady s paní Gellnerovou a běhám se svým sparingpartnerem. Šéftrenér na nás dohlíží a pokud něco potřebuju, tak se na něj mohu obrátit,“ vysvětluje.

„S trenérkou jsem byla v kontaktu celou dobu, co jsem v Americe, takže se to přímo nedá nazvat návratem. I když se jedná o trénink na dálku, je to naplno jen o nás dvou,“ říká o změně.

Vzhledem k OH v Paříži se atletka, která v USA studuje už třetím rokem, rozhodla vynechat letní americkou sezonu a bude se soustředit na reprezentaci. „S bostonským časem jsem se nominovala na květnové mistrovství světa štafet na Bahamách. Bude to přímá kvalifikace na olympijské hry. Snad se nám podaří postoupit,“ přeje si.

Na Bahamách se poběží o Paříž

Na World Relays v bahamském Nassau, které jsou v pěti disciplínách přímou kvalifikaci na olympiádu, budou závodit čtyři české štafety (chybí jen sprinterky). „S Bárou jsme v kontaktu, počítáme s ní pevně do štafety. Řešili jsme detaily jejího přiletu z Ameriky do dějiště šampionátu, respektive do Miami, kde bude v příznivých klimatických podmínkách zhruba od poloviny dubna probíhat přípravný kemp. Zkraje května se pak atleti přesunou do Nassau,“ říkal Deníku šéftrenér české reprezentace Pavel Sluka.

„Postup na olympiádu si zajistí čtrnáct ze šestnácti kvartet. Šance máme, ale nesmí nás to svádět k přehnanému optimismu. Budou tam nejlepší sprinteři a čtvrtkaři z celého světa a všichni vědí, že do Paříže se dá postoupit prakticky jen z Nassau. Nebude to úplně jednoduché,“ zmínil šéftrenér.

V nominaci je osmnáct českých závodníků. Omluvila se jen osmnáctiletá Terezie Táborská, která chce v klidu dokončit třetí ročník střední školy. Oříškem bude sestavení čtvrtkařských štafet, protože nasadit nejlepší závodníky do sestav žen, mužů a zároveň i smíšeného kvarteta nebude z časových důvodů možné.