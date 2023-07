Na víkendovém mistrovství republiky v Táboře už závodit nemohla, protože od úterý 1. srpna se na Světové letní univerziádě v čínském Chengdu rozbíhají atletické soutěže. Čtvrtkařka Barbora Malíková, která se letos po vleklých problémech s achilovkami vrátila na dráhu, se na „studentskou“ olympiádu těší.

Barbora Malíková po triumfu na olympijských hrách mládeže v Argentině | Foto: Deník/Petr Dušek

„Potkám se tam sportovci z jiných odvětví a budeme si navzájem fandit. Bude to super zážitek,” říkala před odletem do Číny atletka, studující na Virginia Tech University, která v patnácti letech vyhrála mistrovství světa do 17 let, je mistryní Evropy do 23 let, vybojovala tři české tituly a startovala i na olympiádě v Tokiu.

Před měsícem však řešila další zdravotní problém, když si natrhla stehenní sval. „Podle šéflékařky atletického svazu Káji Velebové je však už stehno zahojené. Sama byla překvapená, jak rychle se mi sval zajizvil,” divila se jednadvacetiletá běžkyně.

Nejtěžší bude první krok

„Po pauze ale vůbec netuším, na co to bude na univerziádě stačit. Nechci proto vyhlašovat žádné cíle. Vím, že nejtěžší bude první start,” pokračovala Malíková, která poběží závod na 400 metrů. „Pokud zvládnu rozběh, tak budu chtít uspět i v semifinále a potom myslet na co nejlepší výsledek. Úvodní krok však bude nejtěžší,” přemítala závodnice s osobním rekordem 51,23.

Do Číny, kam se sjedou nejlepší sportující vysokoškoláci, se Malíková těší i na spolužáky z Virginie. „Jen vlastně pořádně nevím, kdo tam nakonec bude závodit, protože třeba oštěpařka z Jihoafrické republiky dala přednost srpnovému mistrovství světa,” prozradila.

„Nechám se překvapit, s kým se tam nakonec potkám,” dodala s úsměvem sprinterka pocházející ze slezského Oldřišova a která má před sebou třetí ročník vysokoškolského studia v USA.