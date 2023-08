/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Na atletické mistrovství světa přijela jen na otočku. V Budapešti komentovala pro Českou televizi program se svou disciplínou. Na bývalou oštěpařku Barboru Špotákovou znovu dýchla atmosféra šampionátu, který třikrát vyhrála. S kariérou se loučila právě před rokem na ME v Mnichově, kde získala bronzovou medaili.

Legendy Barbora Špotáková a Jan Železný | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

I když se letos ještě zúčastňuje domácích závodů, ruce ji prý při pohledu na světové finále, v němž triumfovala Japonka Haruka Kitagučiová, nesvrběly. „Házet tady bych si vůbec netroufla. Ale krásně na mě dýchla atmosféra,“ vyprávěla.

„Sice jsem nedávno v Ústí nad Orlicí hodila za šedesát metrů, což není špatný, ale pak jsem týden trpěla. Už to fakt nejde, i kdybych tisíckrát chtěla. Sice se hýbu, ale na mistrovství světa to není. A ještě tady ten tvrdý povrch. Na mondu bych trpěla jak pes,“ otřásla se Barbora Špotáková.

Budoucnost v roli televizní komentátorky ji neláká. „Nedokážu si moc představit dělat práci, kde se sedí. Zatím jsem extrémně v pohybu s dětmi a sezení není úplně můj styl. To bych si vyseděla důlek, leda tak možná jen nakouknout. Ani nejsem na statistiky. Někdo by o tom měl vědět víc než já,“ vykládala.

„Mluvila jsem i o výšce a trojskoku. Doufám, že mě za to nebude nikdo pranýřovat. Nemyslím, že bych říkala blbosti, ale nepřipadá mi, že by měla být moje parketa,“ pokyvovala hlavou dvaačtyřicetiletá matka dvou synů.

Se starším Jankem přijela ve středu a už v sobotu se vraceli. „Mám k Maďarsku osobní vazby, chtěla jsem vidět krásný stadion, jaký v naší republice asi nikdy mít nebudeme. Tady to ale prostě jde… Byla tu krásná atmosféra, chtěla jsem, aby ji zažil i Janek. Taky jsem mu chtěla trochu ukázat Budapešť, a to se povedlo,“ líčila.

O kvalifikaci svých následnic, z nichž ani jedna neprošla do finále, se nechtěla příliš šířit. „Hrůza, to snad ani nebudu komentovat,“ prohlásila. Naopak se těší na nedělní finále Jakuba Vadlejcha, s nímž před lety trénovala. „Trenér Ruda Černý ho jako šestnáctiletého kluka objevil v Kovošrotu Hostivař a vzal ho do naší skupiny na Julisce.“

Na Vadlejchovi oceňuje, jaký je dříč. „V ruce má obrovskou ránu, házet umí i koulí a je fakt ohromně pracovitej. Navíc má úžasně zmáknutý statistiky. Je o dost jiný než já. Já jsem spíš takový přírodní typ, co si posílá vesmír… Ale on ví všechno. Pamatuje si výkony. I moje. Ví kolikrát jsem hodila přes 60 a 65 metrů,“ zmínila o svém parťákovi z Dukly Praha.

Z Budapešti mířila za svým partnerem Lukášem Novotným na další sportovní akci. „S Jankem jsme tu byli jen na otočku a jedeme do Sokolova na mistrovství republiky v požárním sportu. Večer už budu zase fandit. Ona je to vlastně atletika s takovou technickou dovedností. Lukáš už nezávodí, ale je trenérem výběru Středočeského kraje,“ prozradila.

Kvůli požárnímu sportu neví, jestli v neděli večer stihne mužské finále. „Nechtěla jsem na něj zůstat v Budapešti. Jsem totiž v tomto ohledu pověrčivá. Když se přímo koukám na finále chlapů, tak to většinou nedopadne dobře. Ale když se dívám někde po očku na mobilu, tak to skončí výborně,“ usmívala se.

Barbora Špotáková počítá, že její sezona po kariéře ještě nekončí. Začátkem září by měla za Duklu házet na mistrovství ČR atletických družstev. „Slíbila jsem to, ale šedesát tam už asi nepředvedu.“