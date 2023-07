Na Tábor má příjemné vzpomínky. Oštěp tam v minulosti Barboře Špotákové docela létal. Teď si tam jede zazávodit a hlavně potěšit diváky.

Barbora Špotáková na Julisce v roli trenérky | Foto: Se svolením Ivany Roháčkové

„Budu připravená, trochu jsem se naladila, ale zkraje léta jsem si užila rodinou dovolenou na kolech,“ vyprávěla krátce před mistrovstvím republiky v rozhovoru s Deníkem bývalá slavná oštěpařka a světová rekordmanka, která se loni na ME rozloučila s báječnou kariérou.

Užila jste si cyklistické dovolenou?

Byly to takové putovní prázdniny. Vyrazili jsme s kluky podél Rýna, takže to nebylo moc odpočinkové. Za pět dní jsme ujeli asi 130 kilometrů.

Jak synové šlapání zvládali?

Darek tam oslavil páté narozeniny, ale všechno odšlapal. Oba kluci byli výborní. Při tom na to moc nejsme. Kola jsme takhle zažili poprvé, a tak jsme si museli všechno obstarat. Šli jsme úplně do neznáma, ale bylo to bezvadné. (usmívala se) Akorát jsme se museli vypořádat se strašným horkem. Ono ujet čtyřicet kilometrů ve čtyřiceti stupních ve stínu nebylo nic moc. Jedna etapa byla kvůli počasí taková náročnější.

Tábor je za dveřmi. Jak to vidíte?

Kolo sice k atletice moc nepasuje, ale jsem už dva týdny zpátky. Budu připravená, trochu jsem se naladila. Cítím se dobře, ale samozřejmě nemám naházeno. Nasportováno mám hodně, akorát člověka nenapadne si hodit naplno. Tuším, že budu mít trochu potíže s rozběhem.

V jihočeském městě se vám v minulosti dařilo. Vracejí se vám příjemné vzpomínky?

V roce 2008 jsem tam před zlatým Pekingem hodila sedmdesátku, ale o tři centimetry jsem přešlápla. Když jsem se osm let později chystala na Rio a zrychleně se vracela po jarní zlomenině nohy, tak se mi tam povedlo vyhrát pokusem 66,80. To mě tenkrát docela nakoplo. Byla to taková první vlaštovka, že by to mohlo po zranění vyjít. Dobře jsem tam jednou zaházela i na velké ceně. Proto se tam těším. (usmívala se)

Jak vnímáte svoje vystoupení po skončení profesionální kariéry?

Ono teď ani nejde o to, jak to tam dopadne. Atletické mistrály jsou fajn, do Tábora jedu hlavně potěšit diváky a užít si atmosféru. Ta mi vedle závodění chybí. A taky chci trochu pošťouchnout holky, aby se vyhecovaly k lepším výkonům, protože je čeká mistrovství světa. Mně vždycky něco takového pomohlo.

Máte představu, kam by mohl v neděli váš oštěp doletět?

O mé výkony nejde. Když však ucítím, že se rýsuje nějaká šance, začnu se prát. Zatím jsem získala patnáct titulů, a tak uvidíme… Bude ovšem záležet, jak daleko holky naházejí. (rozhovor vznikal před oznámením Nikoly Ogrodníkové, že šampionát vynechá - pozn.red.).

Mohl by být Tábor vaším posledním závodem?

Poslední asi nebude, i když na takové úrovni nejspíš jo. Možná budu závodit jako veteránka… Teď ještě mohu předvést nějakou kvalitu, co mám v sobě z minulosti. Před prázdninami jsem se na Julisce dost připravovala s mladými oštěpaři. Jinak bych nejela na Zlatou tretru a teď do Tábora. Ono není možné si jen tak říct, dneska si hodím. Na oštěp je potřeba skoro denně trénovat.