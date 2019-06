„V plánu mám sedm nebo osm závodů. Honza Železný to v závěru kariéry nedělal jinak,“ vzpomněla členka pražské Dukly na oštěpařskou legendu a svého bývalého trenéra.

Nejlepší české atletce poslední dekády a jejímu příteli Lukášovi se loni v červenci narodil druhý potomek. K pětiletému Jankovi přibyl malý Darek. Na podzim se trojnásobná olympijská medailistka a trojnásobná mistryně světa vrátila k tréninku a v květnu v Kolíně vyslala oštěp do vzdálenosti 63,85 metru. To jí zajišťuje účast na podzimním světovém šampionátu v Dauhá.

Dá se starost o dvě děti skloubit s tréninkem?

Návrat k atletice proběhl podobně hladce jako po narození prvního syna. Trenér mi vychází vstříc, ale vždycky je potřeba něco vyladit. Samozřejmě přibyla starost s druhým dítětem, ale mám podporu v babičkách a v Lukášovi. Vždycky dokáže něco vymyslet a uklidnit mě, takže to docela jde.

Nenarážíte přece jen na nějaké překážky?

Někdy trochu zápasím s nedostatkem spánku. Zvlášť když je malý Darek nemocný. To jsem si kolikrát říkala, jestli má cenu o nějakých závodech uvažovat… Spánek je základ, ale pak to obvykle doháním přes den. Pomáhá mi v tom pozitivní myšlení.

Neunavují vás někdy náročné tréninky?

Kolikrát si připadám jako před deseti roky, kdy jsem chodila na denní studium. Stejně jako tehdy ze školy chodím teď na tréninky vyčerpaná z domova. Když ale začneme, zaplaví mě endorfiny a najednou to jde. Nejsem však jediná, kdo vydržel dlouho u sportu. Americké beachvolejbalistce Kerri Walshové Jenningsové, která o víkendu hrála na turnaji v Ostravě o třetí místo, je čtyřicet a má tři děti. Na olympiádách získala tři zlaté, jeden bronz a ještě míří do Tokia.

Jak vnímáte účast na čtvrtečním mítinku Diamantové ligy v Římě, kde jste před pěti roky poprvé startovala i po narození Janka a vyhrála?

Moc se tam těším, ale tyhle dva starty se nedají příliš srovnávat. Tenkrát se mnou cestovali Lukáš s Jankem, nyní jedu sama. Ale ne úplně. Parťačku mi bude dělat překážkářka Zuzka Hejnová. Není sice úplně moje vrstevnice, ale už jsme toho spolu hodně zažily.

Co říkáte odpolednímu termínu oštěpu?

Moc jsem časový harmonogram nepochopila. Proč musíme začínat už v pět, když hlavní program mítinku odstartuje v sedm večer? Čeká mě silná konkurence, bude to takové malé mistrovství světa, i když zřejmě bez diváků.

Můžete se na římském olympijském stadionu nějak odrazit od výkonu z Kolína?

V Římě se možná dostanu do problémů. V tréninku jsem toho totiž moc nenaházela s plného rozběhu a asi se s tím budu prát. Už taky nejsem naše jednička. Mám zdatnou konkurenci v Nikole Orgodníkové, ale jsem za to ráda. Přeju jí, aby jí to létalo a aspoň zčásti zažila to co já. Těším se na naše souboje.

Je známé, že trénujete každá zvlášť. Proč?

I když obě patříme do skupiny Rudolfa Černého, moc se nepotkáváme. Nikola trénuje zvlášť se svým přítelem Víťou Veselým. Teď se ale asi budeme při závodech vídat víc, a tak si v sektoru můžeme pomáhat. Každá jsme ale úplně jiná. Jsme od sebe vzdálené věkově, máme jinou povahu a Nikola nechodí na Tři sestry. (směje se)

Jak se ve vašich plánech promítá účast na říjnovém mistrovství světa v Dauhá?

Bude záležet, jak mi to půjde a co bude doma. Rozhodnu se do konce srpna. Pozdní termín odradil víc atletů a pro mě je hlavním cílem v příštím roce olympijské Tokio. Účast zvažuju i kvůli tomu, že kvalifikace a finále jsou jeden den po sobě. A to není pro moje staré tělo zrovna ideální situace.

Už víte, co budete dělat, až jednou oštěp odložíte?

Těžko říct. Moc o tom nepřemýšlím, ale kdybych měla zůstat u atletiky, mohla bych předávat oštěpařské zkušenosti. Třeba v Kladně, kam to mám z domova kousek. Zažila jsem toho ve sportu dost. Trénovala jsem s Rudou Černým, Honzou Železným i v Americe a měla výsledky. Umím si to představit, ale nejraději bych pracovala s dětmi.

Ještě je brzo ohlížet se za kariérou. Ale jak se na ni díváte?

Jsem asi taková konzerva. Nepatřím mezi přelétavé lidi a atlety. Dlouho mám stejného trenéra i manažera. Myslím, že věrnost v tom hraje velkou roli. To jsou pro mě hodnoty a byla bych ráda, kdyby si mě lidé takhle pamatovali.