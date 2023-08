Takřka rok po skončení profesionální kariéry umí Barbora Špotáková poslat oštěp za šedesátimetrovou hranici. V úterý se jí to letos poprvé povedlo v Ústí nad Orlicí. Na mítinku Rieter zvítězila výkonem 60,32 metru.

Barbora Špotáková poslala v Ústí na Orlicí oštěp za 60 metrů | Foto: Se svolením Ivany Roháčkové

Takřka rok po skončení profesionální kariéry umí Barbora Špotáková poslat oštěp za šedesátimetrovou hranici. V úterý se jí to letos poprvé povedlo v Ústí nad Orlicí. Na mítinku Rieter zvítězila výkonem 60,32 metru.

Světová rekordmanka v této sezoně závodila teprve potřetí. Poprvé házela v červnu na Zlaté tretře, v červenci pak na mistrovství ČR v Táboře skončila druhá. Na třetí pokus se jí v Ústí nad Orlicí povedlo zvítězit a poprvé přehodit šedesátku.

Od Finů i od Čechů něco mám. Jsem takový mix, říká atletka Kristiina Mäki

„Jsem absolutně nadšená. Trošku jsem věděla, že se cítím dobře, ale že to bude těch šedesát, tak za to jsem nesmírně ráda. Ten hod jsem dobře položila. Sice nebyl ideální, ale ono to prostě žralo metry,“ popsala na Facebooku ČAS jediný platný pokus v soutěži.

„V Ústí to mám ráda. Ráda se sem vracím,“ usmívala se. „Na republice v Táboře jsem tušila, že to zdaleka nebyl můj den. Proto jsem chtěla ještě jeden závod, a tak jsem se tady narychlo přihlásila. Nelituji toho,“ radovala se držitelka tří olympijských medailí a trojnásobná mistryně světa.

Vítězným pokusem se v letošních českých tabulkách posunula na třetí místo za Nikolu Ogrodníkovou (61,75) a Irenu Gillarovou (60,83), které budou zanedlouho ještě s Nikol Tabačkovou startovat na mistrovství světa v Budapešti.

Těší se, až bude holkám fandit

Trochu paradoxní je, že by výkon dvaačtyřicetileté Špotákové stačil na to, aby mohla startovat na blížícím se šampionátu. To však už není možné. Jednak kvůli tomu, že nominace už byla uzavřena, a pak hlavně proto, že se bývalá atletická hvězda už s takovými výzvami rozloučila.

„Ani trochu mě to nemrzí. Moje házení je teď už o něčem jiném. Najednou nemusím. Mohu si dělat program po svém. Nic mě nesvazuje. Nechci, abych znova musela. To už prostě ne. Těším se na to, že budu našim holkám fandit, a přeju jim, ať se jim v Budapešti zadaří. A ať mě už konečně zastoupí,“ prohlásila matka dvou synů.

Atletická nominace. V Budapešti bude patřit k favoritům zřejmě jen Vadlejch

V Ústí nad Orlicí se představili také dva atleti, kteří jsou v přípravě na MS. Zatímco koulař Tomáš Staněk vrhl kvalitních 21,26 metrů, dálkař Radek Juška naopak nenavázal na nedávné osmimetrové skoky a předvedl výkon 767 centimetrů.