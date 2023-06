OBRAZEM: Špotáková má opět v ruce oštěp. Na Julisce trénuje své nástupkyně

A zřejmě má chuť si hodit naplno. Před časem se totiž nechala několikrát slyšet, že až přijde vhodná chvíle, někde si zazávodí. „Třeba bych si na nějakém malém mítinku ještě někdy hodila. Rozdíl oproti minulosti však bude v tom, že nebudu muset, ale že mohu,“ prohlásila.

Špotáková na Zlaté tretře

2006 2. 63,77

2007 1. 64,94

2008 2. 66,91

2009 2. 65,92

2010 2. 62,94

2011 2. 64,78

2012 1. 67,78

2015 5. 58,57

2019 4. 60,01

2020 1. 65,19

2021 4. 59,49

Pozn.: kvůli dopingu Abakumové by měla být Špotáková v letech 2009 a 2011 první.

Ta vhodná chvíle s největší pravděpodobností přijde v úterý 27. června na Městském stadionu ve Vítkovicích a nebude to právě malý mítink. Naopak ten největší v Česku.

„S Barborou jsme domluvení. Původně jsme jí chtěli při mítinku uspořádat rozlučku, ale když jsme se o tom bavili, řekla, že přijede, ale bude závodit. Až pak divákům zamává na rozloučenou,“ řekl Deníku technický ředitel Zlaté tretry Oldřich Zvolánek.

„Sama měla zájem, a to jsme pochopitelně s radostí přivítali. Beru to jako hotovou věc. Je to na devětadevadesát procent. Musela by jedině onemocnět, aby z toho sešlo,“ dodal vítkovický funkcionář.

Hvězdy na Zlaté tretře. Mohl by padnout světový rekord, říká manažer mítínku

Trojnásobná olympijská medailistka a držitelka tří nejcennějších kovů na MS závodila na Zlaté tretře dosud jedenáctkrát, z čehož třikrát slavila vítězství. V roce 2012 vytvořila dosud platný rekord mítinku. Příští týden by tedy mohla počet svých ostravských startů zaokrouhlit na rovný tucet.