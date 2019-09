Dnes v podvečer ji čeká kvalifikace, ale světová rekordmanka si nepřipouští, že je v Dauhá v roli obhájkyně předloňského titulu z Londýna. „Udály se velké věci přišlo druhé dítě a pak jsem znovu začínala s atletikou. Člověk je doma v absolutním zápřahu, ale tady se z toho probere. Že obhajuju zlato, to je trošku zvláštní,“ vypráví trojnásobná mistryně světa.

Nemyslíte, že rýma může být někdy známkou formy?

Možná, že trochu jo. Říká se to. Mám formu úměrnou věku. Kromě rýmy jsem zdravá a schopná ještě něco předvést. Rýmu jsem si přivezla z domova docela velkou. Zatím mě neopouští, ale závodit se s tím určitě dá.

Dýchla už na vás atmosféra šampionátu?

Musím říct, že docela jo. Těším se na závod na velkém stadionu a v českém dresu. Vždycky mi hrozně pomáhají čeští fanoušci a doufám, že mi zase pomůžou. Těším se na adrenalin velkého závodu. Kvůli tomu to děláme.

Poprvé budete závodit na MS jako matka dvou dětí a říká se, že jedno dítě, žádné dítě.

Je to jednoznačně větší frmol, ale já se na to dala a myslím, že to pořád má smysl. Dovedu v důležitý moment oddělit rodinu a sport. A to je teď mistrovství světa.

Partnera Lukáše máte s sebou a děti zůstaly doma. Běží všechno podle plánu?

Všechno klape. Naštěstí tady nejsme nadlouho, takže z toho neděláme žádné drama. Babičky už to mají najeté a není to poprvé.

Byl s vámi Lukáš na všech MS?

Chyběl v Pekingu 2015. Tam mi bylo smutno a nepřipadala jsem si tam dobře. A taky jsem neuspěla.

Jak zvládáte dusné počasí v Kataru?

Ani nevím, nejsem zvyklá s tím nic dělat. Jsme tady tak akorát, v pondělí jdu na to.

Krátce před odletem jste se potkala s Danou Zátopkovou, co vám popřála?

To bylo moc milé. Dana mi políbila ruku pro štěstí, tak doufám, že to bude mít dobrý vliv. Setkání s ní je pro každého příjemné. Je v ní neskutečná energie. To je zajímavé, jak si se sedmadevadesátiletou ženskou můžete připadat, zatímco když jste s někým, kdo nemá žádnou energii, nic necítíte.

Pořadatelé nastavili limit na postup do finále na 63,50 metru. Myslíte, že to bude potřeba hodit?

Může se to stát. Každopádně do toho musí jít všechny naplno. Bude to náročné a druhý den znova. Nějak to dáme.