Svěřenec Jaroslava Báby loni překvapil ziskem titulu mistra Evropy do 23 let. „Začínám z nižší pozice oproti ostatním, takže mě baví, když můžu překvapit a lidi pak čumí,“ smál se po sedmém místě z letošního ME Jan Štefela ve videorozhovoru pro svazový web.

Do čtvrtečního finále postoupil z úterní kvalifikace, v níž vyrovnal svůj venkovní osobní rekord 221 centimetrů. Ve finále výškařů byla laťka nastavena na základní hodnotu 218 cm. Tu Štefela zvládl napoprvé, zatímco pět jeho soupeřů na ní ztroskotalo. Poté se laťka posunula na 223 centimetrů, kterou jedenadvacetiletý český reprezentant nezvládl ani na tři pokusy.

Finále mistrovství Evropy dospělých je sen, rozplýval se výškař Štefela

„Už základ 218 centimetrů byl vysoko, ale nevadilo mi to a aspoň jsem si vyzkoušel, jaké to je zakládat na takových výškách. Bylo to těžké hlavně psychicky. Trochu jsem věděl, že na to mám fyzicky, ale psychicky jsem byl hodně vystresovaný. Nicméně hecnul jsem se a vyšlo to na první pokus. Ale tím, jak někteří laťku shazovali, tak byly dlouhé prodlevy. Na 223 mi asi vytuhly nožky a už mně to nešlo. Druhý pokus byl hodně nadějný, ale chybělo štěstí. Co se dá dělat. Ale za mě super, jsem spokojený,“ říkal Štefela.

Mistrem Evropy se stal Ital Gianmarco Tamberi výkonem 230 cm.

Petržilková splnila cíl postupem do semifinále. Na ME obsadila osmnácté místo