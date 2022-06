Jak se infekce dostala do těla?

„Pár dní předtím jsem zkoušel nové boty na házení. Udělal se mi ale puchýř, a tak jsem mu pokulháváním ulevoval. Při tom jsem si ale trochu natáhl dentální vaz na vnitřní straně pravého kotníku. To se pak v závodě změnilo v natržení a musel jsem vynechat další starty,“ popsal jednatřicetiletý vrhač úvod nešťastného období.

Na řadu přišla léčba. Pomoci měl opich a vaz se skutečně hojil. Lékaři se ale rozhodli pro opakování injekce, a v tu chvíli nastal problém. Co jiným pomohlo, na to Staňkovo tělo zareagovalo jinak. Neví se proč. „Jak jsem si dělal zábaly a k tomu používal různé mastičky, mohla být kůže moc nacuclá a vpichem se dovnitř asi zanesla infekce. Hned druhý den mi kotník otekl, takže jsem na návrat do kruhu mohl zapomenout,“ líčil majitel čtyř halových medailí včetně loňského titulu na evropském šampionátu v Toruni.

Stodvacetikilový golem dostal horečku 39 °C, začal polykat širokospektrální antibiotika a hrozilo, že mu nasadí kapačky. „Antibiotika naštěstí zabrala, ale zánět se rozjel takovým způsobem, že jsem nemohl chodit a vyfasoval berle. Na začátek sezony docela hustý… Pořád mi odebírali krev, aby se zjistilo, jestli zánět polevuje. Asi přededvěma týdny došlo ke zlepšení. Mohl jsem se sám hýbat,“ pokračoval Tomáš Staněk.Jenže noha pořád bolela a otok nezmizel. „Dodnes je kotník oslabený. Když jsem šel na první posilku a dal si jen lehké předkopávání, pravačka se mi úplně rozklepala. Pak příprava nabrala trochu směr, před republikou jsem si třikrát hodil. Ale říkal jsem si, že jestli v tréninku nedám dvacítku, nemá cenu, abych do Hodonína jezdil,“ vykládal koulař s osobním rekordem 22,01.

Když má nohu zafixovanou, házet může. Naplno to ale nejde. Musí být opatrný.Při druhém tréninku skutečně koule dvacet metrů přeletěla. Staněk je rád, že v sobě našel srdce bojovníka. V Hodoníně to vyšlo. Nastoupil ke třem pokusům, ale víc nechtěl riskovat.

Bude hledat africkou formu

Rodák z Prahy neztrácí optimismus. Odjel na soustředění do Domažlic, kde se chce postupně vracet ke koulařskému standardu. „Vaz je už zahojený, ale necítím v něm plnou sílu. Když blbě došlápnu na drn, v kloubu zabolí. Je potřeba posílit kotník, aby ho okolní svaly podržely. Už je to na mojí práci, rehabilitaci a masérovi,“ zmínil český rekordman.Po konzultaci s trenérem Petrem Stehlíkem a reprezentačním šéftrenérem Pavlem Slukou situaci vyhodnotili tak, že účast na červencovém MS v Eugene nepřipadá v úvahu.

„Vlastně se ani nemohu rozběhnout. Je paradox, že jsem v takovém stavu hodil 20,76. Bude lepší, když dám tělu čas a kotníku budu postupně přidávat. Cílem je kvalitně se připravit na srpnový evropský šampionát v Mnichově. Hlavní je, že jsou pryč berle. Budu se snažit najít formu, jakou jsem si přivezl z Afriky.“