Ve dvaceti předvádí úžasné výkony. Stačí se podívat na uplynulý víkend. V sobotu si Lada Vondrová v extralize v Kladně „střihla“ v osobních rekordech závody na 100, 200 a 800 metrů, o den později nastoupila na pražském letišti Václava Havla k štafetovému závodu Elite Runway Run a na půlkilometrovém úseku přispěla k vítězství modrého týmu.

Lada Vondrová při extralize v Kladně. | Foto: Ivana Roháčková

„Nedělní závod se dal běžet volněji. Šlo to dobře, ale pak mě docela bolely nohy. Pořádně jsem se vyklusala a protáhla a druhý den to bylo v pohodě,“ popsala svěřenkyně Jaroslava Jóna svůj stav po náročném programu. „Byl to hodně povedený víkend,“ usmívala se.