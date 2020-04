Tahle sezona měla být původně její poslední v aktivní kariéře, kvůli problémům s achillovkami totiž plánovala s atletikou skončit. Nakonec ji ale těhotenství prodloužilo kariéru. "Měla to být poslední sezona. Takhle ale třeba budu moc pokračovat ještě pět šest let. Lékaři mi totiž doporučovali, abych si dala delší pauzu," řekla Vrabcová Nývltová koncem října minulého roku novinářům v Karlových Varech, kde se zúčastnila akce Českého olympijského týmu.

I proto uvítala, že došlo k odložení olympijských her na příští rok. "Že byla olympiáda odložena, to je pro mě skvělá zpráva. I když nevíme, jak to bude s nominačními kritérii, s akreditacemi. Pokud to ale bude jen trochu možné, ráda bych se na Hry probojovala," přiznala začátkem dubna v rozhovoru pro Deník.

Ještě než vyběhne na trať v Tokiu, bude mít ale úplně jiné radosti. V pondělí ráno, deset minut před třetí hodinou, se jí totiž narodila dcera, které s manželem Martinem dali jméno Adélka. "46cm a 2,5kg," pochlubila se na instagramu čísly doprovázejícími malou dcerku na svět i její první fotografií.