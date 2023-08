/OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE/ Měly být medailovými jistotami. Obě jsou jsou největšími hvězdami nizozemské atletiky a jsou ověnčené olympijskými medailemi. Jenže u Dunaje se Femke Bolová a Sifan Hassanobá dostaly v závěrečných metrech svých disciplín do dramatických pádů a přišly o cenné kovy.

Femke Bollová nezvládla závěr smíšené štafety | Foto: Se svolením Ivany Roháčkové

Obě bojovaly o zlato. Hassanová ve finále na 10 000 metrů a Bolová ve smíšené štafetě na 4x400 metrů. Ovšem krátce před cílem zkolabovaly. Vytrvalkyně zakopla, když bok po boku finišovala s Gudaf Tsegayovou z Etiopie a televizní záznamy odhalily lehký kontakt.

Nizozemka etiopského původu padla na dráhu a se zkrvaveným loktem už neměla ani chuť doběhnout dvacet metrů do cíle. „Myslím, že se do mě natlačila,“ prohlásila. „Budu se muset podívat na záznam, abych viděla, co se přesně stalo,“ dodala mnohonásobná šampionka, jejíž rivalita s bývalými krajankami je zřejmá.

„Snažím se o úsměv, ale je to opravdu těžké. Jsem strašně zklamaná,“ pokračovala. „Takový je ale sport, takové věci se prostě stávají. Měl jsem jen špatnou chvíli. Cítila jsem se velmi silná a v posledním kole jsem se snažila všechny přetlačit.“

Femke není stroj

K incidentu se vyjádřila i Paula Radcliffeová, mistryně světa v maratonu z roku 2005 a bývalá světová rekordmanka na nejdelší trati. „Došlo ke kontaktu, ale jestli to způsobilo její pád, je jiná otázka. Určitě ji to rozpálilo, a pokud někdo může zahnat takovou smůlu, pak je to jen sama Sifan,“ uvedla o závodnici, jejíž program má v Budapešti pokračovat na patnáctistovce a pětikilometrové trati.

O několik desítek minut později postihl pád i nizozemskou finišmanku mixové štafety Femke Bolovou, když se snažila uhájit vedení před Američankou Alexis Holmesovou. Jenže při klopýtnutí ztratila kolík, a to znamenalo, že nizozemské kvarteto do cíle nedoběhlo. To v konečném účtování pomohlo k bronzu české štafety.

„Nevím, co se stalo, ale ke konci jsem už bohužel nemohla. Jsem zklamaná a je mi moc líto, že to odnesl náš tým. Stalo se to a je to na h…no,“ použila Bollová peprnější výraz. „Tohle jsem měla zvládnout. Někteří lidé si o mně říkají, že jsem jako stroj, ale teď se snad ukázalo, že to tak určitě není.“