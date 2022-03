Na nedávném mistrovství republiky nebyl úplně spokojený s vítězným časem, kterým se nepřiblížil k osobnímu maximu. „Pokud se nestane nic neočekávaného, měl bych v Bělehradu běžet rychleji než v Ostravě,“ přemítal pražský rodák.

„Rozběhy se na šampionátech běhají spíš takticky. Je to někdy o štěstí, jestli se podaří chytit trochu vyhecovanější závod,“ pokračoval Patrik Šorm. „Někdy se stačí zaměřit na finiš, jindy je potřeba jít po seběhu ze zatáčky do ostrého souboje.“

Nezastírá, že rozběhem na čtyřistametrové trati by své individuální účinkování v srbské metropoli nerad zakončil. „Cílem je semifinále a dostat se aspoň do top 10,“ pokyvoval hlavou.

Má dostatek halových zkušeností

Vytáhlý blonďák kvůli své výšce 195 centimetrů - na rozdíl od svého tréninkového parťáka Pavla Masláka - nepatří k halovým specialistům a ve stísněnějších prostorech působí trochu nepřirozeně.

„Hala mi popravdě moc nevyhovuje. Pro mě je lepší závodit venku, když mám pro sebe jednu celou dráhu. Ale obecně jsme na tom my Evropané v tomto ohledu o dost líp než Američani. Ti v halách ani moc netrénují,“ poznamenal.

Na druhou stranu má Patrik Šorm v osmadvaceti letech už dostatek halových zkušeností. Jednou z jeho prvních velkých akcí bylo v roce 2015 mistrovství Evropy v pražské O2 areně. „Tam jsme získali bronz ve štafetě a na čtvrtce jsem o jedno místo nepostoupil do finále,“ zavzpomínal svěřenec trenéra Dalibor Kupky.

Štafeta je v hale velká loterie

Spolu s Maslákem, dalším duklákem Vítem Müllerem a Michalem Desenským přivezli z loňského HME v Toruni krásné štafetové stříbro. Na OH v Tokiu usilovali o finále a do souboje o medaile by se rádi zapojili i v bělehradské Stark Aréně.

„Šance na hodně dobré umístění tam je. Dokonce jsme s Pavlem zauvažovali, jestli se nesoustředit jenom na štafetu. V hale je to velká loterie. Běží se spousta kol, při předávkách dochází k řadě kontaktů a ke strkanicím,“ vyprávěl Patrik Šorm.

Kromě tří cenných kovů z evropských hal (jeden z nich pochází právě z Bělehradu, kde se před pěti lety bojovalo o evropské medaile) se s kolegy vytáhl i k pátému místu na MS 2018 v Birminghamu. „Bylo by pěkné ho minimálně vyrovnat,“ přál si.