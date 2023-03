Jako dítě rád běhal ve školních soutěžích, ale přednost mělo dlouho karate. S atletikou začal před sedmi roky. Doma patřil ke špičce, závodil na MS do 20 a 23 let, nic ale nenaznačovalo, že by měl jednou zářit. Kvalitativní skok přišel až letos, kdy se na šedesátce postupně zlepšil až na 6,54.

Na domácím šampionátu zvítězil Ceccarelli právě před Jacobsem. Přitom před touto sezonou měl nejlepší výkon 6,72.

Oba pak přijeli do Istanbulu na halové mistrovství Evropy. Třiadvacetiletý a oproti soupeřům útlý Ceccarelli ohromil v semifinále experty i sám sebe, když dosáhl velice rychlého času 6,47. Postoupil do finále, kde na něj čekal Jacobs.

V jejich souboji tahal za kratší konec opět slavnější atlet. Ceccarelli dosprintoval v čase 6,48, Jacobs byl o dvě setiny druhý a v prvních okamžicích se netvářil právě šťastně.

„Opravdu nemám slov. Jsem stejně překvapený jako všichni, kdo mě sledují,“ kroutil hlavou nový mistr Evropy nad tím, že se stal senzací italské atletiky a dostalo se mu nečekané mediální pozornosti.

Jako velký bratr

„Stát se evropským šampionem? Nevím, co na to říct. Nemohu být šťastnější… Zlatou medaili držíme doma v Itálii, takže Marcell byl šťastný i za mě. Je jako můj velký bratr,“ usmíval se. „Nečekal jsem to, ale je to tak. Poprvé jsem se na evropském šampionátu a vyhraju. Možná si všechno uvědomím tak za měsíc,“ vykládal Ceccarelli.

Stříbro byla pro Jacobse tak trochu hořká pilulka. Podruhé v průběhu pár týdnů se musel sklonit před mladým sprinterem z Toskánska. „Věděl jsem, že je na tom výborně. Tušil jsem, že zaútočí na medaili, ale netipoval bych ho na titul,“ prohlásil olympijský vítěz na 100 metrů.

„Dal jsem do toho všechno, co to šlo, ale bohužel mě předběhl. Jsem z toho trochu smutný, ale za Samuela jsem rád. Tak aspoň že zlato zůstalo doma. Klobouk dolů,“ chválil Jacobs, jehož v Istanbulu trochu limitoval svalový problém.

Naděje pro italskou štafetu

„Trochu mě bolela noha, ale nemyslel jsem na to. Nebýt Samuela, vyhrál bych znovu, ale první je on a tak je to v pořádku,“ pokračoval. „Teď přemýšlejme o létu s mistrovstvím světa. Můžeme zase postavit silnou štafetu a bojovat o medaile,“ připomněl Jacobs tokijskou olympiádu, kde Italové slavili nečekané vítězství a on druhé zlato.

Fanoušci se už těší, jak se Ceccarelli, jinak student práv, předvede v hlavní sezoně. Stovku zatím zaběhl nejrychleji za 10,45. Dá se proto předpokládat, že výrazně zrychlí i na otevřeném stadionu.

Jeho trenér Marco Del Medico si myslí, že proti jiným nepříliš osvalený sprinter bude zářit i v létě. „Nechci dělat nějaké předpovědi, ale Samuele má skvělá předpoklady. Dají se očekávat velké věci, ale musíme jít postupně. Nic se nesmí uspěchat.“ poznamenal. „Medaile ho nezmění. Ve své práci zůstane poctivý.“