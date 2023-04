Zásadní rozhodnutí udělala na konci března Světová atletika (WA). Ta zakázala nastupovat trans ženám v elitních ženských soutěžích, pokud prošly mužskou pubertou. Jednou ze závodnic, které se nové omezení týká, je jamajská běžkyně CeCé Telferová.

Jamajská atletka CeCé Telfer se stala první otevřeně transgender osobou, která vyhrála titul NCAA. | Foto: Profimedia

Potřeba ochránit ženskou kategorii. To byla podle slov prezidenta Světové atletiky (WA) Sebastiana Coea hlavní motivace, proč vyloučit trans ženy z dívčích elitních soutěží. Coe zároveň doplnil, že WA má v plánu založit komisi, která bude inkluzi trans lidí řešit a bude jí předsedat transgender sportovkyně.

„První pocity pro mě byly naprosto šílené, teď se ale snažím změnit své nastavení. Stále si chci plnit své sny a budu dál závodit, jak jen budu moci,“ říká překážkářka na 400 metrů CeCé Telferová, které se zákaz týká.

Rodačka z Jamajky v roce 2017 přepsala historii, když jako první transgender sportovkyně opanovala závod na 400 metrů překážek v rámci Národní vysokoškolské atletické asociace (NCAA), aktuálně ale čelí zákazu startovat na elitních podnicích.

„Nejsem připravena ukončit kariéru, zůstalo toho ve mně hrozně moc. Boj za návrat právě začal. Ukážu lidem a společnosti, že se nikdy nevzdám,“ je odhodlaná Telferová.

Problémy se starty

Osmadvacetiletá překážkářka dostala formální povolení kvalifikovat se na olympiádu v Tokiu, den před startem závodů ale bylo Telferové řečeno, že nesplnila požadavky ke startu. Nepříjemnější dohru měla případná účast na mistrovství světa v roce 2022 - jamajská transgender běžkyně dostala dopis, ve kterém stálo, že odeslala krevní testy ve špatném formátu a ke kvalifikačním závodům není připuštěna.

Navzdory změně předpisů může Telferová startovat na závodech, které nejsou pod hlavičkou Světové atletiky. První akce po zákazu bude Bryan Clay Invitational v Kalifornii, kde se jamajská rodačka představí v oblíbeném běhu na 400 metrů překážek. Na prvních závodech po zákazu Světové atletiky má ale obavy, jak ji přijmou ostatní.

„Jsem přesvědčená, že se na mě bude spousta lidí dívat skrze prsty a říkat si, co tady dělám. Budu ale bojovat za to, abych se mohla ukázat na co nejvíce závodech a těmto lidem zavřela ústa,“ uzavírá Telferová.