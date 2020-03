Český sport handicapovaných o sobě dal opět výrazně vědět. Tentokrát se tak stalo na mezinárodních atletických závodech v Maroku. Čeští sportovci si z Afriky přivezli devět cenných kovů, čímž se zařadili na třetí místo v celkovém pořadí národů.

Česká atletická výprava v Maroku. | Foto: archiv sportovců

Jak už je téměř tradicí, dařilo se Jaroslavu Petroušovi. Ten jel do Maroka obhajovat loňské úspěchy a zvládl to na výbornou. Obhájil hned dvě zlaté medaile, přičemž potěšen byl především výkonem v hodu diskem, kde své náčiní poslal do vzdálenosti 44,27 metru. Druhý nejcennější kov pak získal ve vrhu koulí.