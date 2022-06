Češka se léčil na psychiatrii. Teď bude český šampion kandidovat ve volbách

I když Jiří Pavel Češka oslaví červenci teprve osmnácté narozeniny, o víkendu ovládl mistrovství ČR do 20 let v běhu na 800 metrů. Není však zaměřený jen na sport. Na konci září se bude v Říčanech, kde s rodinou bydlí, ucházet v komunálních volbách o místo zastupitele. V budoucnu by se totiž rád podílel na změnách legislativy, které mohou pomoci lidem s duševními onemocněními.

Běžec Jiří Pavel Češka. | Foto: Třasák/Sportegy