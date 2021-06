Tou největší hvězdou je světová rekordmanka v hodu oštěpem Barbora Špotáková. „Těším se na atletický svátek. Děti se konečně vrátí ke sportu a závodění. Věřím, že ukážeme, že jsme jeden tým a držíme spolu, od reprezentantů až po malé děti,“ vzkazuje devětatřicetiletá závodnice pražské Dukly, která se představí na mítinku v Plzni.

Je atletika dobrý sport pro děti?

Myslím, že je. Co děti uvidí v televizi, si mohou venku hned vyzkoušet. Dá se říct, že v podstatě na ulici, což byla výhoda při pandemii, protože atletika se dá dělat i v lese. Nicméně návrat na stadiony je nesmírně důležitý a jsem ráda, že se to pojmulo takhle ve velkém. Zazávodím si s mladými atlety a budu si zase připadat mladá. (směje se)

Zkusíte, aby s vámi v Plzni závodili i vaši synové?

O tom jsem ještě nepřemýšlela. Jestli to půjde, byla bych ráda. Takový model, že bychom závodili společně, jsme si ještě nevyzkoušeli. Mohlo by to být fajn. Musím se ale podívat, jestli to je proveditelný.

Jakou disciplínu by si vaši kluci mohli vyzkoušet?

Jsou ještě malí, ale docela všestranní vícebojaři. Myslím, že zvládnou úplně všechno, což v praxi znamená nějaký běh nebo skok do dálky.

Jak pojmete své vystoupení? Se dvěma předchozími jste asi nebyla moc spokojená…

Bude to spíš takový trénink. Nechci se vymlouvat, ale neměla jsem moc tréninků z plného rozběhu. Bylo to i tím, že jsem se nepotkala s teplem. Ani příprava nebyla taková, jakou bych si přála. Situace ale byla složitá pro všechny mámy, které se doma učily s dětmi. S tréninkem to nešlo úplně dohromady. Ale věřím, že se to v létě obrátí k lepšímu.

Kdy by mohl přijít výkon, který by vás potěšil?

Vždycky si říkám: hlavně nepřepálit začátek. (usmívá se) Do sezony vstupuji obvykle později a rozjíždím se pomaleji. Zkraje sezony jsem nikdy nic velkého nehodila. To mě trochu uklidňuje.

Asi jste ale čekala víc, než výkony začínající pětkou…

Před Evropským pohárem vrhačů ve Splitu se mi přihodil malý úraz. Podvrtla jsem si nohu a závod šla z voleje. S kotníkem se naštěstí nic strašného nestalo. Původně jsem si ale myslela, že tam budu trénovat z plného rozběhu. Jenže to nešlo. Prostě mi zatím není přáno, ale neztrácím naději.

Nenapadlo vás, že byste s oštěpem za nepříznivých podmínek sekla?

Když loni odložili olympiádu, netušili jsme, že nás koronavirus bude dusit ještě teď. Ani na chvíli mě ale nenapadlo, že bych do toho znovu nešla. Chvilek, kdy jsem úplně na dně, mám docela dost, ovšem nikdy to nebylo takové, že bych se na to chtěla vykašlat. To ne, vůbec. Vždycky jsem překonala velké problémy.

Povídejte.

Vzpomenu třeba na rok 2016, 21. března jsem si zlomila nohu a pak v Riu získala olympijský bronz. Z kariéry vím, že se dá ledacos zvládnout. Je to vyčerpávající, ale vždycky to stojí za to. Překonat vysoké překážky člověka posílí. Cesta k velkým věcem je trnitá a letos super trnitá. Těžký to měla spousta lidí. Někdo nemohl ani pracovat, já si stěžovat nemůžu.

Nervozitu necítíte?

Ani ne. Zažila jsem toho už hodně. Pořád jde jenom o sport. Je samozřejmě důležitý, ale ne tak, aby se člověk kvůli němu hroutil.

Na startu budou i Maslák a Joglová



Tvářemi projektu Atleti spolu jsou i čtvrtkař Pavel Maslák a maratonkyně Marcela Joglová. „Jsem rád, že můžu být u toho. Děti se budou hýbat a jejich rodiče to mohou brát jako start do normálu. Věřím, že budou padat pěkné výkony a všichni se budou prima bavit,“ prohlásil trojnásobný halový mistr světa na 400 metrů.



Skvělá vytrvalkyně je patronkou virtuálního běhu na pět kilometrů. „V dnešní době jsou klasické hromadné běžecké závody v nedohlednu. Jsem ráda, že atletický svaz přišel s projektem virtuálního závodu. Sport je důležitý pro všechny, zejména děti potřebují motivaci k pohybu. Mám ráda takové akce, kdy mohu předávat zkušenosti,“ prohlásila Joglová.