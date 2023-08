VIDEO: Češi do toho! Fanoušci se v Budapešti těší na Vadlejcha i Duplantise

/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ České vlajky jsou v hledišti Národního atletického centra vidět. Na atletické mistrovství světa do Budapešti se sjeli fanoušci z celého světa. Češi to mají do maďarské metropole na Dunaji blízko, a tak povzbuzují nejen tuzemské, ale i světové hvězdy.

Čeští fanoušci na tribunách v Budapešti | Video: Deník/Milan Novotný