Cheptegei, který na loňském mistrovství světa ovládl desítku, vylepšil na pětce takřka o dvě sekundy výkon dvojnásobného olympijského vítěze na této distanci Etiopana Kenenisy Bekeleho (12:37,35) z Hengela z roku 2004.

Třiadvacetiletý Uganďan se v únoru ještě před rozšířením covidu-19 po světě stal rovněž v Monaku světovým rekordmanem v silničním závodě na pět kilometrů. Pak kvůli koronavirové krizi nezávodil a vrátil se až dnes znovu v monackém knížectví.

Na dráze se mu s půlročním odstupem povedlo totéž. Osobní rekord na 5000 metrů si vylepšil o více než 22 sekund a stal se v této disciplíně nejrychlejším běžcem historie. "Myslím, že Monako je výjimečné místo," poznamenal. Uznal, že v sezoně poznamená karanténou a rušením závodů bylo těžké hledat motivaci. "Musíte zůstat motivovaný. Tlačil jsem na sebe, mám kole sebe dobrý tým, toho správného kouče. Určitě ten světový rekord oslavím, až se dostanu domů," vykládal.

Devatenáctiletý Jakob Ingebrigtsen v silné konkurenci nestačil jen na mistra světa Timothyho Cheruyiota z Keni (3:28,45), na něhož v cílové rovince hodně dotíral. Dvojnásobný mistr Evropy z roku 2018 se hned při své první patnáctistovce v sezoně poznamenané koronavirem zapsal do historických tabulek. "Zlepšit se ze 3:30 na 3:28 je šílené. Ale letos jsem odtrénoval všechno, nevynechal jsem žádný trénink, protože po Dauhá jsem byl hodně motivovaný. Díky tomu mohu běhat takhle rychle," radoval se čtvrtý muž patnáctistovky na loňském MS. Dnešní výkon je jeho druhý evropský rekord v této sezoně, v červnu v Oslu uspěl na nemistrovské distanci 2000 metrů.

Dvacetiletá Vondrová, která na víkendovém republikovém šampionátu překvapivě prohrála s Barborou Malíkovou, při svém prvním startu v hlavním programu Diamantové ligy obsadila pátou příčku v čase 52,13. Za osobním rekordem z červencové extraligy zaostala o 78 setin. Vyhrála Američanka Lynna Irbyová, která se výkonem 50,50 ujala vedení ve světových tabulkách.

Roli favorita v běhu na 400 metrů překážek v rychlém čase potvrdil dvojnásobný mistr světa Karsten Warholm. Norský překážkář zvítězil za 47,10, čímž překonal o rovnou půlsekundu osmadvacet let starý rekord mítinku světového rekordmana Američana Kevina Younga. Čtyřiadvacetiletý běžec při svém prvním letošním startu na dlouhých překážkách zaostal jen o 18 setin za svým evropským rekordem.

Další rekord mítinku padl v závodě žen na 5000 metrů, kdy se o něj výkonem 14:22,12 postarala úřadující světová šampionka Hellen Obiriová z Keni. Dvojnásobná mistryně světa Sifan Hassanová se dlouho držela ve vedoucí skupině, ale zhruba na čtvrtém kilometru odstoupila. Nizozemská běžkyně by měla být začátkem září jednou z hvězd ostravské Zlaté tretry.

První šestimetrový skok pod širým nebem v této sezoně předvedl tyčkařský světový rekordman Švéd Armand Duplantis. V Monaku ale sešlo z jeho očekávaného souboje s úřadujícím mistrem světa Samem Kendricksem. Američanovi nedorazily na stadion tyče, takže nemohl k závodu nastoupit.

Závody Diamantové ligy, které dnes odstartovaly po koronavirové pauze a dvou exhibičních akcích v Oslu a Curychu, budou pokračovat v neděli 23. srpna ve Stockholmu. Letos se vzhledem k mimořádným okolnostem nejedná o ucelený seriál, ale o jednorázové mítinky.

Muži:

200 m (vítr +0,7 m/s): 1. N. Lyles 19,76, 2. J. Lyles (oba USA) 20,30, 3. Almas (Něm.) 20,64.



800 m: 1. Brazier 1:43,15, 2. Hoppel (oba USA) 1:43,23, 3. Arop (Kan.) 1:44,14.



1500 m: 1. Cheruiyot (Keňa) 3:28,45, 2. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:28,68 - evropský rekord, 3. Wightman (Brit.) 3:29,47.



5000 m: 1. Cheptegei (Uganda) 12:35,36 - světový rekord, 2. Kimeli 12:51,78, 3. Krop (oba Keňa) 13:11,32.



110 m př. (+0,8 m/s): 1. Ortega (Šp.) 13,11, 2. Pozzi (Brit.) 13,14, 3. Belocian (Fr.) 13,18.



400 m př.: 1. Warholm (Nor.) 47,10, 2. Copello (Tur.) 49,04, 3. Mägi (Est.) 49,23.



3000 m př.: 1. El Bakkali (Mar.) 8:08,04, 2. Bett (Keňa) 8:08,78, 3. Bedrani (Fr.) 8:13,43.



Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 600, 2. Broeders (Belg.), 3. Obiena (Fil.) oba 570.



Ženy:

100 m (+0,4 m/s): 1. Del Ponteová (Švýc.) 11,16, 2. Hobbsová (USA) 11,28, 3. Lückenkemperová (Něm.) 11,31.



400 m: 1. Irbyová 50,50, 2. Jonathasová (obě USA) 51,40, 3. Bolová (Niz.) 51,57, …5. Vondrová (ČR) 52,13.



1000 m: 1. Kipyegonová (Keňa) 2:29,15, 2. Muirová (Brit.) 2:30,82, 3. Mageeanová (Ir.) 2:31,06.



5000 m: 1. Obiriová (Keňa) 14:22,12, 2. Gideyová (Et.) 14:26,57, 3. Weightmanová (Brit.) 14:35,44.



Výška: 1. Machučichová, 2. Levčenková (obě Ukr.) obě 198, 3. Scheperová (Sv. Lucie) 188.



Trojskok: 1. Rojasová (Ven.) 14,27, 2. Petrovová (Bul.) 14,18, 3. Mamonová (Portug.) 14,08.