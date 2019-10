Jako proutek tenký a ohebný rodák z Dauhá je držitelem asijského rekordu 243 centimetrů. Ten ho řadí na druhé místo historických tabulek za Kubánce Javiera Sotomayora. Z loňska ho znají i ostravští diváci ze Zlaté tretry.

O jeho suverenitě svědčí bilance z předminulé sezony, kdy nastoupil do dvanácti závodů a ani jednou neprohrál. I díky tomu získal korunu pro nejlepšího atleta světa.

Baršim byl považovaný za nejžhavějšího kandidáta překonání světového rekordu (245 cm). Již několikrát se o to pokoušel, naposledy loni v maďarském Szekesféherváru. Skočil 240 a pak si nechal na stojany nastavit o šest centimetrů víc.

Jako mladík se chtěl s Bábou vyfotit

První pokus lehce shodil, ale při druhém se s bolestivou grimasou zřítil do doskočiště. Důvod? Zle si pochroumal kotník na odrazovce. Následovala operace, dlouhá rehabilitace a obavy, jestli se dostane do formy na mistrovství světa v jeho rodném městě.

Baršimova medailová bilance

Mistrovství světa: zlato Londýn 2017, stříbro Moskva 2013



Olympijské hry: stříbro Rio de Janeiro 2016, bronz Londýn 2012

„Stalo se mu to samé, co před lety mě. Měl prasklé pouzdro a natržené vazy v kotníku. Není úplně jednoduché dostat se na předchozí úroveň, spíš je to nepravděpodobné,“ říkal český rekordman Jaroslav Bába, dnes už bývalý skokan. „Teoreticky může získat medaili, ale podle mě už nebude top výškařem jako v minulých letech,“ odhadoval Baršimovy naděje. „Letos párkrát skákal, ale spíš se šetřil na šampionát. Je rok po zranění a bude to mít těžký.“

V kvalifikaci ale osmadvacetiletý Baršim vypadal v pohodě. Bez jediného zaváhání došel na metu 229 a postoupil do finále. „Jsem rád, že jsem se vrátil po zranění. Těším se, že ve finále odvedu dobrý výkon,“ vyprávěl potomek súdánských přistěhovalců, který vyrůstal s pěti sourozenci.

Bába se s Baršimem poprvé setkal na halovém MS v roce 2010 právě v Dauhá. „Tenkrát měl skočeno asi 225. Mně tehdy šampionát nevyšel a porazil mě. Pamatuji si, že za mnou přišel a chtěl se vyfotit. Po letech je to úsměvná historka, protože se z něj pak vyklubal obrovský borec,“ vzpomínal držitel olympijského bronzu z Atén 2004.

Neskutečně somatotyp

„Vždycky to ale byl příjemný a přátelský kluk. Nemohu říct, že by měl hvězdné manýry. Jestli tak někomu připadal, byla to součást jeho image,“ pokračoval současný trenér v pražském Olympu.

A v čem podle něj spočívají Baršimovy přednosti? „Je neskutečně somatotyp. Hubeňour, taková chodící kostra. Proto nemusí vydávat tolik energie do odrazu. Jeho technika sice není dokonalá, ale těžil z úžasného kotníku. Ten si však těžce pochroumal.“

Místní šejkové od Baršima hodně očekávají. Je jedinou katarskou nadějí na titul a bude zajímavé sledovat, jak si poradí s enormním tlakem. „Vždycky chci vyhrát, nezáleží na tom, kde to je. Jenže doma je to jiné. Proto je pro mě tenhle šampionát něco speciálního. Je nádherné skákat před svými fanoušky, zejména když máte na tribuně rodinu. Je to moc důležité a zvyšuje to motivaci,“ prozradil.

Nejlepší výškaři všech dob

1. Sotomayor (Kuba) 245 (1993)

2. Baršim (Katar) 243 (2014)

3. Sjöberg (Švédsko) 242 (1987)

4. Thränhardt (Německo) 242h (1988)

5. Uchov (Rusko) 242h (2014)

6. Bondarenko (Ukrajina) 242 (2014)

7. Paklin (SSSR) 241 (1985)

h - výkon dosažený v halových závodech