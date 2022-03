Zlato pro Ukrajinu. Schovávala se před bombami, teď se stala národní hrdinkou

Čtvrtou čtyřstovku na tomto šampionátu absolvoval pátý muž individuálního závodu Šorm. Po první dvoustovce dostal na záda španělského soupeře na závěrečném úseku Bernata Ertu, ale v cílové rovince na vítězství a přímý postup nedosáhl. "Zkusil jsem to tam na Španěla a nevyšlo to, ale kdybych s ním zpomalil, tak už bych z toho taky nezrychlil, potřeboval jsem to zkusit," komentoval Šorm průběh svého úseku. Kvalitní čas ale Čechům s přehledem stačil.

Finále bude mít čistě evropské zastoupení, protože americký finišman Isaiah Harris poslední stovku dokulhal se zraněním stehna na druhém místě a dosažený čas na postup nestačil. Finále mužské čtvrtkařské štafety se poběží v 19:40.

Pořád bojuji s překážkami. A nejen s těmi na dráze, říká Petr Svoboda

Svoboda, který před pěti lety v srbské metropoli získal bronz na halovém ME, vstoupil do šampionátu skvěle. Dosud nejlepší výkon sezony si vylepšil o čtyři setiny. V celkovém hodnocení měl třetí nejlepší čas za světovým rekordmanem Grantem Hollowayem z USA (7,40) a Francouzem Wilhemem Belocianem (7,55). "Já jsem si splnil, s čím jsem na stadion teď vešel. Vyhrát rozběh a postoupit do semifinále," řekl České televizi.

Cíle si stanovil podle čísla 173, se kterým startuje. "První v rozběhu, sedmým časem do finále a ta trojka na konci…," prohlásil s úsměvem. Byla to nadsázka, ale rezervy ještě cítí. "Nic mě nebolí. Vím, že se to dá ještě zmáčknout na mnohem lepší výkon," dodal. O finále bude bojovat v úvodu podvečerního bloku od 17:05.