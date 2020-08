Přála si, aby na atletickém mistrovství ČR v Plzni foukal příznivý čtvrtkařský vítr. To se však nesplnilo, i tak však domácí hvězda zaběhla rychlý čas – 51,69. Prakticky celé kolo bojovala jen sama s časem, soupeřkám se značně vzdálila.

„No nic moc. Chtěla jsem si udělat osobák, jiné myšlenky zatím nemám,“ byla její první slova za cílem.

„Byla jsem domluvená s trenérem, že když to bude na dvoustovce víc než 24,5, mám přestat usilovat o rychlý čas. Ale ono to bylo přesně 24,5, a tak mi to nedalo. Běžela jsem až do cíle, ale čekala jsem, že to bude lepší,“ krčila rameny dívka, která si vyčesává vlasy do drdolu vysoko na temeni hlavy.

„Neběželo se mi nic moc,“ pokračovala svěřenkyně Jaroslava Jóna. „Bohužel dneska nebyly ty správné podmínky, čtvrtkařský vítr nepřišel. Lepší je pro nás, když fouká do zad v první rovince. Snad to přijde na finále,“ zadoufala dvacetiletá naděje české atletiky.

Špatný výkon ale rozhodně nepředvedla. Sobotní čas je druhý nejlepší její v kariéře. Do sezony vstupovala s výkonem 51,71. „Určitě je to dobrý počinek, ale jak člověk jednou zaběhne líp, tak ho to už moc nenadchne,“ přiznala.

„Ale byl to jen rozběh, zítra mám další šanci ve finále. Tam se víc vydám a věřím, že to bude lepší. Přála bych si, aby to líp fouklo, ale těžko říct, jak to bude. Zase budu myslet na osobák.“

V neděli ji kromě finále na 400 metrů čekají ještě dvě dvoustovky a možná i štafeta. A když je Lada Vondrová víc v akci, zvládá velké věci.

„Jsem na větší počet startů zvyklá,“ poznamenala a dodala, že ji příliš nesedělo plzeňských 32 stupňů ve stínu a spalující slunce. „Raději závodím, když je pod mrakem. Teď se jdu schovat někam do stínu a odpočívat,“ dodala