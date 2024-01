Na skvěle obsazený halový mítink dorazily do Ostravy slavní atleti. Czech Indoor Gala premiérově v rámci World Athletics Indoor Tour povýšil do nejvyšší kategorie Gold a patří tak mezi sedm nejkvalitnějšího halových mítinků na světě. Vyprodané hlediště bude v úterý (hlavní program začíná v 16.50) sledovat mimo jiné olympijského vítěze v dálce Miltiada Tentogloua z Řecka či halového mistra světa v kouli Novozélanďana Toma Walshe.

Hvězdy ostravského mítinku pózují před objektivy fotoreportérů | Foto: se svolením ČAS

Na elitním podniku samozřejmě nebudou chybět největší domácí hvězdy. Představí se Tomáš Staněk v kouli, tyčkařka Amálie Švábíková, dálkař Radek Juška a čtvrtkařky Lada Vondrová s Terezou Petržilkovou. Jde o vítanou příležitost, jak si vylepšit výkony, dosáhnout na limity nebo získat body do rankingu.

Vedle nich poměří síly se silnou mezinárodní konkurencí i naděje české atletiky. Nastoupí juniorští mistři Evropy Jakub Dudycha (800 m) a Lurdes Glorie Manuel (400 m) nebo talentovaný dálkař Petr Meindlschmid.

Tentoglou má Ostravu rád

Pro posledně jmenovaného bude zážitkem utkat se řeckým šampionem. Tentoglou to v Ostravě dobře zná a se Zlatou tretrou to tam bude už jeho sedmý závod. „Mám to tady rád. Hala je malá, ale krásná. Vždycky si užívám skvělou atmosféru. I když nejsem zrovna showman, podporu publika hodně vnímám a moc mi pomáhá. Ostrava je jedním z nejatletičtějších měst na světě,“ složil poklonu severomoravské metropoli.

Čerstvá spoludržitelka českého rekordu ve sprintu na 60 metrů Karolína Maňasová (7,23) by se ráda na čele této statistiky osamostatnila. Pomoci by jí k tomu měly elitní soupeřky v čele s vedoucí ženou letošních světových tabulek Polkou Ewou Swobodou.

Šorm a Hrubá byli třetí v Astaně, hvězdný Duplantis nepokořil šest metrů

„Čeká mě start proti silným soupeřkám, což beru jako plus. Ráda závodím pod tlakem. Nerada se dělím, tak věřím, že se mi podaří rekord ještě vylepšit. Těší mě, že se tak špičkový mítink koná právě v Ostravě. Přijdou se podívat rodiče a kamarádi, tak doufám, že předvedu co nejlepší výkon,“ řekla den před startem.

Vracejí se Vrzalová a Mezuliáníková

Ve startovní listině na 1500 metrů figurují rychlé Afričanky. Svižného tempa se pokusí využít nedávné reprezentantky Simona Vrzalová a Diana Mezuliáníková, které se na dráhu vracejí po mateřské dovolené.

„Czech Indoor Gala je pro mě takovou malou Zlatou tretrou a upřímně jsem si už nemyslela, že ještě budu někdy v takové formě, abych se odvážila běžet tak kvalitní závod,“ přiznala Ostravanka Vrzalová, která před pěti lety na Czech Indoor Gala zaběhla český rekord 4:05,73.

Lu se pokusí o olympijský limit. Jsem na sebe zvědavá, říká česká rekordmanka

Historické maximum ostravského mítinku v kategorii mužů stanovil před dvěma lety časem 3:35,93 Brit Elliot Giles. Letos bude na startu patnáctistovky několik žhavých kandidátů na jeho překonání. Jedním z nich je Gilesův krajan Jake Heyward. Stříbrný medailista z mistrovství Evropy v Mnichově, který v létě zaběhl čas 3:31,08.

Vytáhne se Macík k rychlému času?

Jen nepatrně pomalejší (3:31,49) je Portugalec Isaac Nader, finalista loňského mistrovství světa v Budapešti. Keňskou školu zastupuje Brian Komen. Z domácích mílařů nechybí český rekordman Filip Sasínek a Jan Friš.

Největším favoritem dvoustovky je mladý Izraelec Blessing Akwasi Afrifah. Ten před rokem a půl šokoval titulem na mistrovství světa juniorů v kolumbijském Cali, kde si výrazně vylepšil osobní rekord (19,96). V ostravské hale by mohl zaútočit na rekord mítinku 20,64, který loni vytvořil Kubánec Raynier Mena.

Na kvalitního soupeře se těší i český rekordman Ondřej Macík. Ten loni v létě na mistrovství ČR v Táboře vylepši český rekord na 20,39. Na MS v Budapešti pak byl jen o setinu pomalejší a postoupil do semifinále.