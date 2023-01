Po pokusu 21,04 šel do vedení díky vrhu o centimetr delším, než měl Afričan, a v závěrečném vystoupení se dostal na 21,45, čímž vytvořil rekord mítinku. „Jsem rád, že se mi podařilo vyhrát. Je to třetí triumf v řadě, a to není špatné,“ zmínil nedávná vítězství v Jablonci a Kladně.

Skvělý Staněk. Na mítinku v Jablonci předvedl v kouli nejlepší světový výkon

„Taky je fajn, že jsem posledním pokusem hodil dál, aby to nevypadalo, že mi to tady o centimetr naměřili,“ usmíval se. „Jsem rád i za rekord této haly. Sice jsem hodil o něco míň než v sobotu v Kladně, ale každé vítězství se počítá. Důležité je, že jsem zdravý, a všechno teď bude směřovat k mistrovství Evropy.“

Vedoucí muž světových tabulek bude začátkem března v Istanbulu obhajovat zlatou medaili. „Tady od toho se mohu odrazit,“ říkal spokojeně.

Staněk může trénovat na Olympu. Ale jen dočasně

Devět atletů sportovního centra Victoria včetně koulaře Tomáše Staňka může trénovat v pražské hale Olympu ve Stromovce. Dohodl se na tom Olymp s Českým atletickým svazem. Jedná se však jen o dočasnou dohodu, která skončí březnovým HME, a nebude to zadarmo. Kvůli tomu, že budou moct sportovci z centra Victoria v hale trénovat, se bude na provozu a energiích finančně podílet svaz. „Huráá…, jedná se samozřejmě o skvělou zprávu. Je to dobře, že se to aspoň trochu pohnulo,“ říkal Staněk v Nehvizdech.

Hrubá by chtěla mít ve výsledcích devítku

Na stupně vítězů se v soutěži výškařek probojovala Michaela Hrubá. Vyrovnala si nejlepší letošní výkon 187 centimetrů, na nějž potřebovala tři pokusy. Vítězkou se stala Kazaška Kristina Ovčinniková. Jako jediná se přehoupla přes laťku ve výšce 190 cm.

Bývalá juniorská mistryně světa Hrubá byla spokojená jen částečně, i když v Nezhvizdech stála pódiu už počtvrté. „Nebylo to špatné, ale lepší by bylo, kdyby byla ve výsledku devítka. Něco mi k tomu chybí, je to asi nějaký blok. Chtělo by to skákat v průběhu závodu stejně, a to se mi úplně nedaří. Potřebovala bych víc těžit z techniky a přidat lehkost. Jenže zatím je v tom víc síly,“ vykládala svěřenkyně trenéra Jaroslava Báby.

Nejdřív trápení a pak úleva. Jsem rád, že mi koule ulítla, říká Staněk

Letos se začala objevovat i v trojskokanském sektoru, ale o změnu disciplíny se prý nejedná. „Je to dobré k tomu, abych trochu rozbila výškařský stereotyp. Má to přinést nový impuls a zatím mi to vyhovuje. Uvidí se, co to přinese, v trojskoku jsem závodila jen párkrát. Není to moje nová disciplína, ráda bych skákala dál vysoko,“ usmívala se dlouhonohá blondýnka.

Čtyřiadvacetiletá atletka USK Praha touží zazávodit si po delší době na velké soutěži. „Bylo by fajn, kdybych se probojovala na březnové halové mistrovství Evropy v Istanbulu. Letní mistrovství světa Budapešti je ještě daleko, ale v obou případech bych potřebovala skákat o pár centimetrů výš,“ pokyvovala hlavou Míša Hrubá.

Carmoy se postaral o hattrick

Skvělou bitvu svedly koulařky. Šest jich překonalo osmnáctimetrovou hranici a dvě z nich dokonce přehodily devatenáct metrů. První byla Nizozemka Jessika Schilderová (19,12) a záhy i se to povedlo i Kanaďance Sarah Mittonové (19,29), která tak v Nezvizdech navázala na sobotní triumf z Kladna.

Soutěž výškařů se nakonec uskutečnila bez největší favorita. Korejec Sanghyeok Woo se den před mítinkem zranil a nemohl nastoupit. Volná cesta k nevídanému hattricku se tak otevřela pro Belgičana Thomase Carmoye, který jako jediný zdolal výšku 225 centimetrů.