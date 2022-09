Před ním se na dráze proháněly v rámci projektu Sportuj jako Zátopkovi děti. Po nich přišly na řadu oštěpařky, aby vzdaly poctu ke 100. výročí narození Dany Zátopkové. A to se jim povedlo.

Rodí se Memoriál Dany Zátopkové

„Závod jsem nazval nultým ročníkem Memoriálu Dany Zátopkové. Byl bych rád, kdyby v Nehvizdech vznikla tradice oštěpařských závodů,“ prozradil Tomáš Vojtek, předseda atletického oddílu TJ Sokol Nehvizdy. „Příště bych ale zvolil vhodnější termín, kdy už většina závodníků nebude mít po sezoně.“

OBRAZEM: Sportuj jako Zátopkovi. Při oslavě jubilea závodily hlavně děti

Na novém atletickém stadionu v Nehvizdech obvykle panují příznivé oštěpařské podmínky. Většinou tam totiž fouká zadní vítr zprava a oštěpařky toho dokázaly využít. A mnoho nechybělo, aby padla šedesátimetrová hranice.

Vítězná Petra Andrejsková si o dva centimetry vylepšila tři roky starý osobák. Ten nový má hodnotu 59,57 metrů. Kousek za osobním rekordem zaostala druhá Martina Píšová (58,03). Třetí skončila někdejší juniorská mistryně Evropy a dvojnásobná italská šampionka Carolina Viscaová (55,81).

I na další ženy předvedly v závěru sezony solidní výkony. Čtvrté místo obsadila výkonem 38,13 Lucie Bartůšková a páté letošní veteránská mistryně světa Vanda Marušová, která Danu Zátopkovou pamatuje jako svou trenérku. Osobní rekordy si vytvořily i dorostenky Natálie Lališová (43,27) a Karolína Lacková (39,59). Zazávodily si i dvě žákyně z domácího oddílu – Dominika Grábnerová hodila 39,00 a Tereza Kučerová 38,24.

Legendy by se měly připomínat

„Měla jsem to štěstí, že jsem paní Danu mohla s dalšími oštěpařkami navštívit doma. To byl jedinečný zážitek. Myslím, že nejen pro mě je průkopnicí ženského oštěpu u nás,“ zavzpomínala na webu Českého atletického svazu finalistka MS i ME Irena Gillarová.

Fantastické století manželů Zátopkových. Slepice na oštěpu a pampelišky s mlékem

Její slova doplnil bronzový medailista z MS 2017 v Londýně Petr Frydrych, který se už přesunul do trenérského stavu. „Jsem rád, že se taková akce uskutečnila. Legendy by se měly připomínat. Také se mi poštěstilo paní Danu osobně poznat. Na jejích devadesátých narozeninách jsem měl dokonce možnost si s ní zatancovat. A to je moc krásná vzpomínka,“ dodal s úsměvem.