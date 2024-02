„Jsem naprosto spokojený. Klukům to jde. Sice mi to trochu udělalo trochu čáru přes rozpočet směrem k letní přípravě na mistrovství Evropy a olympiádu, což je naše hlavní priorita - tedy pokud se tam dostanou. Minulý týden jsme dotrénovali a teď před odletem už jen dolaďujeme,“ prohlásil v rozhovoru s Deníkem bývalý světový rekordman v desetiboji a olympijský vítěz z Pekingu.

Co říkáte tomu, že na šampionátu ve Skotsku budou závodit dva vaši svěřenci?

Když se do Glasgow dostal Ondra, byl jsem příjemně překvapený, protože tam bude závodit jen nejlepších dvanáct sedmibojařů světa. Tím, že pak ještě přibyl Vilda, mi to ulehčilo práci, protože se na mistrovství světa mohli připravovat spolu.

Roman Šebrle s Vilémem Stráským a Ondřejem KopeckýmZdroj: se svolením Romana Šebrleho

Jak se vám spolupracuje mladými kluky?

Myslím, že jim to jde. Je vidět, že jim trénink sedí. S Ondrou jsem už dva a půl roku, už se dvakrát nominoval na globální akce. S Vildou asi rok a půl. Doporučil mi ho výškařský trenér Svatoslav Ton. Říkal mi, chodí ke mně šikovný vícebojař, třeba by se ti hodil do skupiny. Musím říct, že parádně zapadl. Kluci si rozumějí. Skupina se skvělá. Je to půl práce, když to mezi nimi klape. Nejen při tréninku, ale i mimo.

Vy jste také svého času trénoval ve skvělé skupině, z níž se pak rekrutovaly skvělé výkony a výsledky…

Při tréninku vzniká konkurenční prostředí. Mám jich pět a kluci se předhánějí, kdo je lepší. Je to něco podobného, jako když jsme před spoustou let trénovali u Zdeňka Váni spolu s Dvořkou (Tomášem Dvořákem - pozn.red.). Dokud to šlo, tak to fungovalo skvěle.

Nelze se nezeptat, co od vystoupení svých svěřenců v sobotu a v neděli očekáváte?

Konkrétně od jejich vystoupení neočekávám vůbec nic konkrétního, protože příprava směřovala na mítink v Clermont-Ferrand a mistrovství republiky, což se povedlo, protože si tam udělali osobáky. Už jenom to, že se tam dostali, je myslím pro ně skvělá příležitost se ukázat, dát o sobě vědět a osahat takové velké závody.

Sám ze své kariéry pamatujete, že získat ostruhy na takové akci jako je HMS, je něco mimořádného…

To je prostě zkušenost k nezaplacení. Ondřej Kopecký a Vilém Stráský to potřebují zažít. Bude se jim to hodit do dalších závodů jako mítink v Götzisu, mistrovství Evropy v Římě nebo na pařížskou olympiádu. Tam se však budou muset probojovat. Uvidíme, co z toho v Glasgow vzejde. Kluci jsou závodníci a mohou překvapit.