Svým způsobem šlo v uplakané sobotě o souboj generací. Prvně jmenované matadorce je 32 let, její vyzývatelce teprve devatenáct. A mládí podle očekávání slavilo úspěch. Po pravdě je třeba říct, že Hejnová v létě tuto trať běhá výjimečně.

Lada Vondrová si zaběhla kvalitní osobák 51,71. „Zlepšení bylo mým cílem. Byl to ideální běh, ochlazení proti pátku nevadilo, na protirovince to foukalo do zad, a to mi pomohlo k rychlejšímu času než v rozběhu. A porazit Zuzanu? To je pro mě prestižní záležitost. Vždyť je dvojnásobnou mistryní světa,“ vykládala závodnice Hvězdy Pardubice.



V těchto dnech prožívá atletka drobnější postavy skvělé dny. Nejdřív přivezla stříbro z ME do 23 let, teď má republikové zlato. „Určitě se jedná o mou nejlepší sezonu. Udělala jsem velký výkonnostní skok,“ usmívala se tmavovláska běhající s mašličkou pro štěstí na levém okraji dresu.



Zuzana Hejnová zaběhla čas 52,44 a byla spokojená. „Zkusila jsem to rozběhnout s Ladou a myslím, že jsem se jí docela držela. Nemám čtvrtkařské tempo moc naběhaný, ale myslím, že jsem jí i trochu pomohla. Vždycky je dobrý mít k sobě někoho vyrovnaného,“ povídala atletka pražské Dukly.



„Mně taky samozřejmě pomohlo, že tam byla a pěkně jsem se proběhla. Čas je dobrý. Jsem ráda, že jsem se dostala na hladkou trať, překážkových závodů jsem běžela hodně, ale s domácí konkurencí by to pro mě nemělo význam,“ dodala olympijská medailistka.

Maslák si spravil chuť

Po vyloučení za pokažený start z páteční stovky se radoval z titulu na dvojnásobné trati Pavel Maslák. „Tentokrát jsem si dal v blocích pozor. Dokonce mám pocit, že mi startér chtěl pomoci. Pauza mezi povelem pozor a výstřelem byla kraťoučká. Ulít se snad ani nedalo,“ smál se sprinter Dukly.