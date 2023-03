Není mnoho pamětníků, kteří na olympiádě v Mexico City na vlastní oči viděli skákat Dicka Fosburyho. Americký výškař dosáhl na zlatou medaili v olympijském rekordu 224 centimetrů díky nové technice, s níž laťku překonával hlavou napřed a otočen zády.

Jaroslava Valentová nad laťkou | Foto: se svolením Jaroslavy Řezáčové

Dnes stylem, jemuž se začalo říkat flop, skáčou všichni, ale tenkrát to byla úplná novinka. Rodák z Portlandu, který byl největší atrakcí atletických soutěží mexické olympiády, zemřel 12. března na rakovinu.

V bouřlivém roce 1968 startovala na hrách trojice československých výškařek. Nejznámější byla vítězná Milena Rezková, ale skvělé čtvrté místo obsadila Jaroslava Valentová.

Jeho flop změnil skok do výšky. Zemřel legendární americký atlet Fosbury

Na mladičkého Fosburyho – bylo mu pouhých 21 let – si i po pětapadesáti letech dobře pamatuje. „Prakticky nikdo z Evropanů ho před tím neviděl skákat. Kontakty byly tenkrát minimální. Nebyl internet a o Fosburym jsme se dozvídali jen ze zahraničních novin, když je občas někdo přivezl,“ začala své vyprávění někdejší reprezentantka, která se po druhém sňatku jmenuje Řezáčová.

Pro jeho revoluční styl bylo důležité pružné dopadiště. „Kdyby měl skákat do písku, jak u nás bývalo ještě v polovině šedesátých let běžné, tak by se zabil. Teprve pak se do sektoru dávaly pytle s molitanem. V Mexiku ale bylo doskočiště dokonalé a taky se tam poprvé závodilo na tartanu,“ připomněla další, do té doby nerozšířenou novotu.

Oči navrch měli i trenéři

A nemohla nepřipomenout těžkou dobu. „Olympiáda se konala až v říjnu. Bylo to pár týdnů po okupaci a zkraje jsme nevěděli, jestli vůbec někam pojedeme. Nemohu zapomenout, s jakou pozorností jsme se na olympiádě setkávali. Mexičané neskrývali sympatie a hlasitě nás povzbuzovali,“ zavzpomínala bývalá výškařka Sparty.

„Fosburyho jsme viděli v olympijské vesnici a na tréninkovém hřišti. Pamatuju se, jak si flop jen lehounce piloval na nízkých výškách. Zírali jsme na něj jak z jara a oči navrch měli i trenéři. V té době si tady nikdo nedokázal představit, že by se dalo skákat po zádech. A už vůbec ne, že to jednou bude směr naší disciplíny,“ usmívala se trojnásobná držitelka domácích rekordů.

V programu byl dřív závod mužů a trenéři reprezentantky na stadion vůbec nepustili. „Prý abychom si nerozházeli psychiku, neztvrdly na tribuně a kdoví co ještě,“ líčila dnes sedmasedmdesátiletá paní. „Jeho vítězství jsme sledovaly v televizi. Zato jsem na vlastní oči asi z dvaceti metrů viděla, jak Bob Beamon v dálce dolétl na metu 890 centimetrů,“ zmínila další atrakci mexických her.

Nová výškařská technika se ruku v ruce s kvalitními doskočišti poměrně rychle rozšířila. Začala vytlačovat valivé styly, ale trvalo to ještě dvě tři dekády, než definitivně ovládla výškařské sektory.

„Někdo to začal hned zkoušet, ale když zjistil, že má zažitý styl straddle, tak se k němu raději vrátil. Ale bylo to venku a další generace už flop upřednostňovala. Děti do toho šly hned. Musím uznat, že Fosbury vymyslel pěkný způsob skákání,“ sklonila poklonu výškařka, jejímž maximem byl výkon 182 centimetrů, který je považovaný za světový rekord ve stylu horine, jehož byla vyznavačkou.

Flop se v Československu výrazněji prosadil až osmdesátých letech, a to díky Josefu Hrabalovi a Jánu Zvarovi. Sama se nového stylu nepustila. „Kromě horine jsme zkoušela i streadle, ale na flop jsem neměla. V tom mě setkání s Fosburym neovlivnilo. Řekla jsem trenérovi, že mi stačí to, co umím. A bylo to i kvůli dopadištím. V podstatě nebylo do čeho skákat. Dopad na záda v našich podmínkách hrozil zraněním,“ pokyvovala hlavou.

V Mexiku ji přibrzdilo zranění

Valentová měla ve dvaadvaceti letech výbornou formu. Rekordním výkonem 182 cm vyhrála v Mexiku předolympijský závod, jenže pak ji postihla smůla. Dávaly se jí medailové naděje, ale zbyly na ní brambory.

„Bydlely jsme spolu s Rezkovou a Mračnovou, ale Milena začala marodit. Zatímco ona se z toho po pár dnech oklepala, my jsme od ní bacily klofly. To se pak projevilo při závodě. Nebyla jsem fit a skočila jen 178. Možná jsem se mohla víc zmátořit, ale asi to nešlo,“ krčila rameny žena, která později pracovala jako trenérka mládeže ve sportovních třídách.