Do elitní desítky se partnerka české mílařské jedničky Filipa Sasínka probila poprvé v kariéře. Dosud bylo jejím maximem jedenácté místo z roku 2019.V příští sezoně, kdy jsou na programu dva šampionáty, nechce příliš slevit. „Zatím jsme s trenérem domluvení, že zkusíme oba,“ přiznává svěřenkyně Pavla Tunky.

Věřila byste, kdyby vám někdo před deseti měsíci řekl, že budete v tokijském finále a překonáte si osobní rekordy?

Nevěřila. Můj hlavní cíl byl se na olympiádu nominovat a pak už jsem neřešila, co bude v Tokiu.

Uvědomuje si, že jste si do budoucnosti nastavila laťku pořádně vysoko?

Nějak mi časem došlo, že na dalších hrách v Paříži to bude hodně těžké. Ono dostat se do olympijského finále není v naší disciplíně úplně snadná záležitost.

Co říkáte kalendáři 2022, v němž jsou MS v Eugene a ME v Mnichově tři týdny po sobě, dá se to na patnáctistovce zvládnout?

Myslím, že to bude velká výzva. Po Tokiu řada holek ukončila sezonu. I já jsem to dost pocítila - únava a časový posun byly cítit. Hodně Evropanek bude zřejmě zvažovat, jestli se na šampionát do Ameriky vypraví, když budou mít šanci v Mnichově. Ale mistrovství světa je zase víc.

A jak to vidíte vy?

Zatím jsme s trenérem domluvení, že zkusíme oboje a že v mezidobí pojedeme na soustředění do hor, kde si psychicky odpočinu. Na druhou stranu si myslím, že budu ráda, když se co nejvíc přiblížím k časům, které jsem běžela letos.

Stihla jste po sezoně dovolenou?

Jeli jsme do Chorvatska a do lázní. Volno bylo sice krátké, ale na odpočinek stačilo. Důležité bylo, že si od závodní rutiny odpočinula hlava. Starost o Kaapa je trochu jiné vypětí.

Kdy jste začala trénovat?

Vrátila jsem se už dávno. Teď jedeme šestý týden tréninku.

Jak se vám chtělo zpátky do procesu?

Bylo to samozřejmě těžší, ale běhání je teď jiné než v sezoně. Akorát při kempu na Šumavě mi do toho Kaapo hodil vidle. Byl s tatínkem v Hodoníně a chytil nějakou bakterii. Sbalila jsem se a jela za ním do nemocnice. První soustředění úplně nevyšlo.

Jaké pokroky dělá desítiměsíční synek?

Už se staví u gauče a přešlapuje, což mi značí, že se snaží postavit. Vždycky to ale skončí pádem. Na nadcházejícím soustředění v Jihoafrické republice už bude asi chodit.