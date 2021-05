Dohled hvězd, boj o Tokio. Praha vyhlíží nový závod v maratonu

Po roční pauze se v neděli do Prahy vrátí maraton. Tentokrát se uskuteční pod názvem The Battle of The Teams. Na trať vyrazí čtyři osmičlenné týmy, jejichž kapitány budou české hvězdy: dvojnásobná vítězka Wimbledonu Petra Kvitová, olympijská šampionka v lyžování Kateřina Neumannová, dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek Zuzana Hejnová a šestinásobný paralympijský vítěz v cyklistice Jiří Ježek.

Takto vypadá trofej, kterou dostane tým za triumf v závodě The Battle of the Teams | Foto: RunCzech

Pražský maraton je pro české zástupce poslední možností, jak se probojovat do na olympijské hry do Tokia. Kromě Evy Vrabcové Nývltová se o limit 2:29:30 pokusí i Moira Stewartová, která za ním začátkem dubna zaostala jen o devět vteřin. "Limit, to je můj cíl, ale zároveň se těším na nový týmový koncept," prohlásila Stewartová. Od porodu k drsnému budíčku. Vrabcová Nývltová sní o limitu, který pokoří sama Přečíst článek › Z mužů se na trať vydají mimo jiné i namotivovaní Jiří Homoláč a Vítek Pavlišta. "Nic jsem nepodcenil, mám za sebou vysokohorské soustředění. Chci být v co nejlepší formě a běžet co nejlépe pro sebe i pro tým," uvedl Homoláč. Možná si říkáte: jak může být maraton kolektivním sportem? A přece: organizátoři přišli pro letošní rok s novinkou, kdy do české metropole sezvali hvězdy a nalosovali je do čtyř týmů. Základ každého z nich tvoří čtyři muži, čtyři ženy a k tomu ještě kapitán, jenž na ně dohlíží a motivuje je. Právě taková je role Ježka, Neumannové, Hejnové a Kvitové. "Je neuvěřitelné, že se to povede zrealizovat," konstatoval Carlo Capalbo, šéf pořadatelů z organiace RunCzech. "Připravovali jsme se na to čtyři měsíce a nyní se blížíme do cíle. Děkuji všem partnerům i lidem z týmu," dodal spokojeně. Studie lékařů IKEM: Běžci mají po maratonu dočasně poškozené srdce či ledviny Přečíst článek › Start závodu je v brzkých ranních hodinách na Karlově mostě (6:30), po zaváděcí trase čeká vytrvalce deset okruhů v historickém centru. Do cíle budou dobíhat na Staroměstském náměstí. Pozor - nevyhrává první běžec, ale tým, který bude mít nejlepší "průměr". Pro fanoušky u televizí je připravena interaktivní grafika, která ukáže, jaký tým je v daný okamžik zrovna ve vedení.