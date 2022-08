V ní reprezentovala i minulý týden na juniorském mistrovství světa v Cali, ale při návratu kladenská atletická naděje zachytila zprávu, že ji čeká ještě jeden vrchol. „Bylo to pro mě pochopitelně veliké překvapení. Ono je to totiž tak, že se štafeta na Evropu dostala díky času juniorského týmu, což lze přeložit tak, že juniorky mají rychlejší čas než dospělé kolegyně. Díky tomu mě do Mnichova asi nominovali,“ vypráví závodnice A. C. Tepo Kladno.