Nad účastí chodkyně Anežky Drahotové visí otazník. Dvojnásobná medailistka z mistrovství Evropy stále čeká na dořešení dopingového případu a zatím nesmí závodit.

„Disciplinární komise atletického svazu případ projednávala, ale ještě nezaslala Antidopingovému výboru písemné vyjádření. Do té doby nebudeme případ komentovat,“ uvedl dnes pro Deník Tomáš Vávra, zástupce ředitele a tajemník Antidopingového výboru ČR, který na podezřelý vzorek upozornil.

Drahotová měla při dopingové kontrole v roce 2018 - krátce po stříbrném mistrovství Evropy v Berlíně - zvýšenou hladinu testosteronu. O pozitivním nálezu se dozvěděla až letos v dubnu. „Jsem v šoku a nechápu to. Nedopuju!“ odmítla nařčení z použití zakázané látky.

„Věřím, že její jméno očistíme,“ oznámil v dubnu právní zástupce atletky Jan Šťovíček. To se ale zatím nepovedlo. „Jedná se o látky, které přirozeně produkuje lidské tělo. Pro mě osobně je to důkaz toho, že Anežka nedopovala. Může se jednat o projev nějaké nemoci nebo poruchy,“ zdůraznil.

Problémy řeší i bronzová olympijská medailistka z Londýna 2012 Zuzana Hejnová. Českou překážkářku trápí Achillova šlacha a není vyloučeno, že svou účast v Tokiu vzdá.

Jistotu startu pod pěti kruhy naopak mají basketbalisté, kteří senzačně vyhráli olympijskou kvalifikaci v Kanadě. „Je senzační, že se nominace rozšířila ještě o basketbalisty, kteří sehráli skvělý turnaj. Pro nás to sice znamená další velké starosti s organizací, s vedením basketbalového týmu jsme byli ve spojení prakticky okamžitě po skončení zápasu, ale moc nás to těší,“ radoval se šéf výpravy Martin Doktor. „Kolektivní sport vždy na olympijských hrách zlepší týmového ducha.“

Atleti mají převahu

V Japonsku se představí zástupci 22 sportů. Nejpočetnější tým mají atleti, těch je třicet. Basketbalistů je dvanáct, plavecké sporty mají devět zástupců, střelba osm, veslování a cyklistika sedm, jezdectví šest včetně jednoho náhradníka, tenis pět. Rychlostní kanoistika, vodní slalom a plážový volejbal vysílají po čtyřech sportovcích. Tři hráči do dvouhry se kvalifikovali ve stolním tenise. Po dvou sportovcích bude reprezentovat v golfu, sportovní gymnastice, judu, moderním pětiboji, šermu a triatlonu. Zastoupení mají také jachting, lukostřelba, sportovní lezení, vzpírání a zápas.

Na předchozích letních hrách v Riu de Janeiro v roce 2016 startovalo 104 českých sportovců a přivezli deset medailí.

Letošní odložená olympiáda v Tokiu začne 23. července. Už v pondělí se na přípravný kemp do Tokia vydali vodní slalomáři. O pár dní později naopak odcestují za aklimatizací a závěrečnou přípravou do prefektury Kóči rychlostní kanoisté, zázemí tu pak najdou plavci, atleti a veslařky.

„Už jsem si to prožil a vím, do čeho jdu. Je potřeba se před závodem izolovat od všeho a být soustředěný jenom na to důležitý. Žádné cíle si dávat úplně nechci, udělal jsem doteď maximum, forma by měla být výborná a chci předvést top výkon. K tomu se potřebuju dostat do své bubliny, být v klidu a hezky pádlovat," řekl vodní slalomář Jiří Prskavec, bronzový medailista z her v Riu de Janeiro. Úřadující mistr světa i Evropy bude patřit k českým medailovým nadějím.

V české výpravě bude i 138 členů doprovodu – trenérů, mechaniků, lékařů, fyzioterapeutů a dalších členů servisního týmu.