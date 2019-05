Duely hvězd. Ostravská Tretra opět láká na světovou elitu

Pryč jsou doby, kdy na Zlatou tretru do Ostravy téměř každoročně přijížděl sprinterský fenomén Usain Bolt a dokázal vlastně sám vyprodat ochozy. I bez něj však má tradiční atletický podnik co nabídnout. Letos opět dorazí porce hvězd, za kterou by se nemusely stydět ani závody Diamantové ligy.

Pořadatelé Tretry doufají v útoky na rekordy, a to nejen mítinku, ale i světové. Na netradiční trati 300 metrů se o něj pokusí Shaunae Millerová-Uibová. V koulařském sektoru ho pak může dosáhnout Ryan Crouser. „Přiblížil se k němu nejblíže za posledních třicet let. Bude to jeden z highlightů letošního ročníku,“ uvedl manažer závodu Alfonz Juck. Semenyaová neuspěla. Pokud chce závodit, musí podstoupit hormonální léčbu Přečíst článek › Americkému vrhači věří také ředitel mítinku Jan Železný. „Už před třemi lety jsem říkal, že pokud je toho někdo schopný, tak právě on,“ prohlásil světový rekordman v oštěpu, který bude mít v závodě také svoje ovečky v čele s Jakubem Vadlejchem. Vicemistr světa z roku 2017 svede v Ostravě souboj s Johannesem Vetterem, jenž předloni hodil druhý nejlepší pokus historie. „Na Tretru už se moc těším. Je to pro mě vrchol hned po mistrovství světa,“ řekl český lídr. Příprava bez zdravotních trablů Vadlejch prožil přípravu bez zdravotních trablů, a může tak směle pomýšlet na překonání devadesátimetrové hranice. Mluvit o ní však příliš nechce. „Mám to nastavené tak, že všechny mety jsou svazující prvek. V oštěpu je to o maličkostech. Ty neudělají rozdíl třicet centimetrů, ale třeba čtyři metry. A technicky se letos cítím zajímavě,“ prozradil Vadlejch. Nejen na něj se tak mohou těšit fanoušci, kteří zatím skoupili zhruba polovinu vstupenek z celkové kapacity. Na stadionu ve Vítkovicích se ukáže také překážkářský mistr světa Karsten Warholm, tentokrát na hladké čtvrtce. Dále výškařka Maria Lasickeneová, mistr světa ve skoku o tyči Sam Kendricks či dálkaři Manyonga a Echevarria. I bez Bolta se tak bude v Ostravě opět na co dívat. Farah přemýšlí o desítce v Dauhá. Cítí šanci na medaili Přečíst článek ›

Autor: Michal Sedlák