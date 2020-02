Armand Duplantis se před jedenácti dny v Toruni přehoupl přes laťku na metě světového rekordu 617 cm. V sobotu pak v Glasgow přidal další centimetr. „Po tom jsem toužil od tří let. Letošní rok bude velký a tohle je skvělý počin,“ radoval se Duplantis.

Kdo je vlastně mladík reprezentující Švédsko? I přes svůj věk není Mondo - jak se mu říká - žádným nováčkem. V roce 2018 se stal v Berlíně jako osmnáctiletý teenager mistrem Evropy, loni na MS v Dauhá skončil druhý.

K tyči to neměl daleko. Otec Greg byl americkým rekordmanem (měl skočeno 580 cm), švédská matka Helene sedmibojařkou. „Má dvojnásobný atletický super-genofond,“ říká tyčkařský trenér Boleslav Patera.

Armanda skákání odmalička bavilo. S různými násadami to zkoušel do postele a s krátkou tyčí na zahradě, kde mu postavili provizorní sektor.

Jeden rekord za druhým

„Už na videích okolo jeho deseti let jsou vidět povedené skoky. Něco podobného je známé z gymnastiky, kdy se děti před pubertou naučí těžké prvky. Pak s nimi rostou a silou je posouvají dál. Takhle to bylo i s Armandem,“ vysvětluje kouč Jana Kudličky.

Překonával jeden rekord za druhým a sbíral medaile. Později se vydal do Švédska a rozhodl se reprezentovat zemi své matky. Ke zlepšení obětoval i oblíbená smažená jídla a nahradil je zeleninou. „Ta mu nikdy moc nechutnala. Jen ji odsunul na kraj talíře,“ chválila syna matka.

Jeho předností je rychlost. Stovku umí za 10,5. „To dostal v genech. Výhodou je, že má na tyč správně nastavené tělo a útlé nohy,“ míní trenér. „Skoky jsou na pohled pěkné, ale ničím mimořádné. Jediné, co by ho mohlo ohrozit, jsou dopady z velké výšky, protože při svém mládí skáče už dlouho,“ pokračuje.

Kam se tedy může dostat? Podle Patery má potenciál přidat brzy decimetr. „Když se na venkovním sektoru sejdou podmínky s větrem do zad, může to být i víc.“ Duplantis se při hovorech o svých limitech záhadně usmívá. „Cítím se dobře a těším se na olympiádu. V Tokiu chci ukázat to nejlepší.“

Zvládne vycházející hvězda největší výzvu?