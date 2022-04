Čerstvým příkladem je talentovaná atletka Barbora Malíková. Loni začala studovat na Virginia Tech University a v únoru pomohla škole starty na 400 metrů k celkovému vítězství v halovém šampionátu Atlantic Coast Conference.

Podobou cestou se vydá i Michal Husek, účastník loňského ME do 23 let v Tallinnu, který se zaměřuje na překážkovou čtyřstovku a jehož nejlepší čas má zatím hodnotu 51,52. Závodník SSK Vítkovice se po sezoně přesune na prestižní Harvardovu univerzitu.

Sportovec musí mít studijní předpoklady

Zajistit si všechno potřebné před studiem v USA není snadné. S organizací přípravy na zkoušky mu byla nápomocna účastnice loňských OH v Tokiu Irena Gillarová, oštěpařka, která je absolventkou Virginia Tech University.

„Strávila jsem na americké univerzitě krásně čtyři roky. Během nich jsem zjistila, že to tam vůbec nefunguje tak, jak mi u nás většina lidí říkala,” vypráví Gillarová, kterou před lety tuzemští trenéři varovali, aby se nevydala americkou cestou.

„Mám poměrně dobré vztahy s trenéry z atletického týmu na Harvardu. Kontakty jsou důležité, nicméně nejdůležitější je, aby měl sportovec studijní předpoklady,” zdůrazňuje členka Dukly Praha.

Michal Husek neměl nikdy problém s učením. Na Sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových v Ostravě patřil k nejlepším studentům. U maturity uspěl s vyznamenáním.

Roli hrají i mimoškolní aktivity

Překážkář pocházející z Rožnova pod Radhoštěm navíc dokázal výborné studijní výsledky skloubit se sportem. Splnil všechny požadavky Harvardovy univerzity a na podzim odletí do Massachusetts, aby se vzdělával a zároveň se naplno věnoval atletické kariéře.

„Na studium v USA jsem se připravoval už během střední školy. Byli jsme v kontaktu s více univerzitami,” vysvětluje Husek. „Na podzim se ozval trenér z Harvardu, takže jsme začali zjišťovat, co všechno budu muset splnit,” pokračuje.

„Vedle přijímacích testů jsem musel psát eseje a absolvovat interview. Hodně důležitá byla i jednotlivá doporučení ze střední školy, z kanceláře starosty, z práce, nebo ze základní umělecké školy, protože jsem dlouho hrál na klarinet,” vysvětluje Husek.

Roli hrají i další mimoškolní aktivity. „Hodilo se mi, že se zajímám o ekologické projekty a trénuju děti. I takové na první pohled drobnosti vysoké školy jako jsou Harvard zajímají,” pokračuje dvacetiletý sportovec.

Husek byl rád za cennou radu

Překážkáře těší, že na Harvardu bude mít parádní podmínky na to, aby se mohl dál zlepšovat. A to ještě před necelými deseti lety domácí atletické prostředí Gillarovou a další atlety od studií v USA zrazovalo.

„Často jsem slýchávala, že se tam zraním a skončím s atletikou. Jenže jsem se vrátila se dvěma bakalářskými tituly, začala jsem trénovat ve skupině pana Železného. Proto si říkám, že by bylo fajn změnit pohled na americká studia,” namítá rodačka z Příbrami, která pomohla do USA i dalším atletům včetně zmíněné Malíkové.

Podle Huska hodně záleží na přístupu univerzitních trenérů. „Někde je to tak, že všichni trénují prakticky stejně a schází individuální přístup. Když jsem s Irčou konzultoval jednu nabídku, vysvětlila mi, že by to nebyla dobrá volba. Příprava na té škole by mohla negativně ovlivnit můj atletický růst. Je super, že mám někoho, kdo mi umí poradit,” pochvaluje si.