Dvě vítězství a udržení v elitní skupině ME družstev. Zlatou medaili v rámci Evropských her získalo kvarteto ve smíšené štafetě 4x400 metrů, stříbro slaví Nikola Ogrodníková.

Atleti předváděli na ME družstev kvalitní výkony a udrželi se v nejvyšší divizi | Foto: Se svolením Ivany Roháčkové

Na atletickém ME družstev v Chorzówě skvěle zabojovala oštěpařka Ogrodníková. Ač se ji v sezoně dosud moc nedařilo, zabrala v pravý čas. Výkonem 61,75 metrů jasně zvítězila a získala tak první vítězství pro české barvy. Napříč třemi evropskými divizemi hodila víc jen vítězka druhé skupiny Lotyška Line Muzeová (62,38), a tak Ogrodníkové patří stříbrná medaile z Evropských her.

První pokus jí ještě nevyšel, ale druhým se dostala do vedení, když poslala oštěp do vzdálenosti 60,55. V třetí sérii se jí hodem na 60,05 přiblížila Němka Christin Hussongová, ale pak si Češka čtvrtým pokusem pojistila vítězství a také plný bodový zisk, když si posunula své sezonní maximum.

Staněk neměl svůj den

„Je vidět, že když se podaří sladit techniku a rychlost, tak to tam pořád je. S trenérem jsme po Memoriálu Josefa Odložila udělali změnu. Od mítinku v Kladně házím z prodlouženého rozběhu, a v tom je trochu trochu problém, že některý závod nemusí vyjít. Pořád s tím bojuju. Ani dneska to nebylo ideální, ale jeden pokus mi uletěl,“ vyprávěla v ČT svěřenkyně Jana Železného.

Naopak příliš spokojená nebyla v závodě na 1500 metrů šestá Kristiina Mäki. Stejně tak koulař Tomáš Staněk, jenž svým nejhorším výkonem v sezoně 20,47 metru obsadil v první divizi čtvrté místo. „Nebyl to můj den, trápil jsem se. Trochu jsem cítil tříslo, a to se podvědomě hází jinak. Složilo se to jak domeček z karet… Škoda, že jsem nezískal víc bodů pro družstvo. Chuť si pojedu spravit na Zlatou tretru,“ vykládal.

Český rekord na závěr

O největší bodový přísun ze sobotního programu se postarala tyčkařka Amálie Švábíková, která napodruhé zdolala 460 centimetrů a skončila třetí. Nádherný zážitek připravila v závěru nedělního programu smíšená štafeta na 4x400 metrů v sestavě Matěj Krsek, Tereza Petržilková, Vít Müller a Lada Vondrová. Vyhrála a získala zlato na Evropských hrách. Dva roky starý rekord v Chorzówě vylepšila o dvě a půl sekundy na 3:12,34.

České kvarteto ovládlo první „slabší“ rozběh, ale čas byl tak kvalitní, že ho nepokořil ani vítěz papírově kvalitnějšího běhu. Polsko bylo o 53 setin pomalejší. „Věřili jsme, že by takový čas mohl stačit na nějakou medaili, ale že to bude ta nejcennější, to je teda překvapení,“ jásala Petržilková.

Ke konečnému devátému místu, jež předčilo očekávání šéftrenéra Pavla Sluky, přispěla třetím místem i výškařka Michalea Hrubá, když si vylepšila sezonní maximum na 190 centimetrů. Český tým nasbíral 303,5 bodu a měl nakonec víc než padesátibodový náskok na sestupovou čtrnáctou příčku. Poprvé se z triumfu na ME atletických družstev radovala Itálie.