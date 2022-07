Chci bojovat o nesmrtelnost, tvrdí před MS překážkář Petr Svoboda

Už dříve přiznal držitel drtivé většiny evropských rekordů na dlouhých tratích, že se do Anglie dostal jako uprchlík ze Somálska. "Netušil jsem, že je tolik lidí, kteří prožívají to samé, co mám za sebou já. Jen to dokládá, jaké jsem měl štěstí," řekl Farah v rozhovoru pro BBC, která ve spolupráci se společností Red Bull Studios odvysílá o legendárním vytrvalci dokument.

Zachránil ho učitel

Rodina, které po příjezdu v Británii sloužil, ho do školy nepustila. Farah tam poprvé jakožto somálský uprchlík nakoukl ve dvanácti letech. Zde mu pomohl učitel tělocviku, který o jeho příběhu řekl sociálním úřadům, které ho předaly somálským pěstounům.

Psal se rok 2000 a Farah jakožto běžecká naděje získala britské občanství. Za svou kariéru získal běžecký hegemon čtyři olympijská zlata či šest titulů mistra světa na pěti a deseti kilometrových distancích. "Opravdu mě zachránilo to, v čem jsem byl jiný, a to v tom, že umím běhat," uvědomuje si Farah.

Olympic great Mo Farah reveals he was trafficked to Britain at the age of nine.



He was taken from Djibouti by a woman he had never met and forced to work as a child servant, Farah tells the BBC.



His real name is Hussein Abdi Kahin.https://t.co/fP7B0xdPGX pic.twitter.com/rfiMWGbAth — AFP News Agency (@AFP) July 12, 2022

Rodák ze somálského Mogadiša se svým příběhem vystoupil proto, aby se změnilo vnímání společnosti na pašování lidí a otroctví.