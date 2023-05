Patnáctistovka či míle. Na těchto distancích bývali ještě přede dvěma roky rivalové. Dnes je všechno jinak. Jakub Holuša a Filip Sasínek jsou v pozici trenér - závodník.

Jakub Holuša se pokusí nastartovat Filipa Sasínka k vyšší výkonnosti | Foto: se souhlasem CPA

Prvně jmenovaný skončil ze zdravotních důvodů a na Julisce dal dohromady středotraťařskou skupinu. Sedmadvacetiletý závodník se rozhodl k důležitému kroku. Po patnácti letech se rozešel se svým hodonínským trenérem Antonínem Slezákem. Poté, co začal s Kristiinou Mäki bydlet v Praze, měli k sobě daleko.

„Na změnu jsem myslel už delší dobu. Přestávalo nám to fungovat, ale určitou roli sehrálo, že mě přivedl do velké atletiky. Jenže v Praze jsem býval na stadionu při tréninku sám. Chyběla mi pohoda, dost jsem se trápil a pochopil jsem, že s tím musím něco udělat,“ vyprávěl Filip Sasínek, který se pro změnu rozhodl po březnovém nezdaru na halovém šampionátu v Istanbulu.

Z trenérů, kteří připadali v úvahu, mu vyšel jednoznačně Jakub Holuša. Přitom se naskýtala i možnost, že by mohl trénovat po boku své partnerky u Pavla Tunky. „To jsme ani moc neprobírali. Nevím, jestli by to bylo vhodné. Kromě toho, že jsme pořád spolu, vídat se navíc ještě na tréninku…“ poznamenal.

Nakonec vytočil Holušovo číslo. Ten byl v té době se svými svěřenci na soustředění v Americe a mobil mu začal vyzvánět ve chvíli, kdy si nazouval cyklistické tretry (silniční kolo je jeho velkou vášní – pozn. red) a chtěl vyrazit na trénink s kanadskými triatlonisty.

Holuša vidí obrovské nedostatky

„Řekl jsem Filipovi, že právě odjíždím, ale že mu hned po návratu dám vědět. Přemýšlel jsem o tom celou jízdu, a když jsem se vrátil, napsal jsem do zprávy, že do toho jdeme,“ prozradil okolnosti domluvy pětatřicetiletý trenér, mezi jehož svěřence patří další reprezentanti Filip Šnejdr a Damián Vích.

„Jsem rád, že mohu být členem silné běžecké skupiny. Dodává mi to motivaci a získal jsem novou jiskru. Kuba se nám věnuje čtyřiadvacet hodin. Mohu mu kdykoli zavolat. Má spoustu zkušeností a věřím, že to bude znát na výkonech,“ říkal s nadějí Sasínek.

Podle Holuši není načasování příchodu do skupiny ideální. „Vidím u něj obrovské nedostatky, ale vím, kam to směřovat. Samozřejmě se výsledky nedostaví rychle. Každopádně Filip má na to, aby předváděl lepší výkony,“ rozpovídal se o závodníkovi s osobním rekordem 3:35,02.

„Víc věcí se změní až od října na začátku nového přípravného období. Může z toho vzniknout něco zajímavého,“ pokračoval Holuša, který je rád, že se v jeho skupině zvýší kvalita a konkurence. „Kluci si mohou navzájem pomoci a Filip má na to, aby překonal můj český rekord 3:32,49.“

Zaběhne si Odložilův memoriál

Ten Holuša zaběhl před pěti roky v Monaku ještě se starším typem treter. Dnešní atletická karbonová obuv umožňuje dosáhovat lepších časů, čímž se šance zvyšuje. „Chci běhat patnáctistovku, ale časem bych mohl přejít na delší tratě. Nejbližším cílem je dostat se na olympiádu do Paříže,“ naznačil Sasínek své plány.

Jedním z jeho prvních startů v sezoně bude 5. června účast na 30. ročníku Memoriálu Josefa Odložila. Právě na patnáctistovce získal legendární běžec stříbrnou medaili na OH 1964 v Tokiu a na jeho počest mítink vznikl.

„Chtěl bych se na Julisce ukázat a v kvalitní konkurenci předvést pěkný výsledek,“ přál si.

Za ten by považoval splnění potvrzovacího limitu pro mistrovství světa v Budapešti. „Je potřeba zaběhnout čas 3:36,50,“ dodal otec dvouletého syna Kaapa.