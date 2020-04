Jak se koronavirus dotkl vašeho sportu?

Vládní opatření nám zavřela sportoviště, posilovny, zrušily se tréninky i příprava organizace soutěží. Naštěstí se situace k lepšímu obrací a opatření se začínají pomalu uvolňovat. Doufáme, že druhá část sezony nám dá možnost něco odsportovat.

A vašeho klubu?

Naši sezonu zastavila virová nákaza a opatření vlády z minuty na minutu. Perfektně našlápnutý začátek sezóny mohl prodat jen Jarda Petrouš, který stihl odzávodit na mezinárodním mítinku v Maroku ještě před tím, než se všechny ostatní závody, včetně Světového poháru v Dubaji a Světových her v Thajsku, zrušily a vládní opatření zastavila organizované sportování vůbec. Situace se měnila prakticky ze dne na den. Měsíc jsme řešili např. účast Veroniky Foltové na mezinárodní klasifikaci při mítinku v Dubaji, pak zrušení závodů a smutné rozloučení s letošní paralympiádou vystřídala možná naděje v podobě přesunu na rok 2021.

Kdy měla začít sezona a jak měla vypadat?

Každoročně začínáme mezinárodními mítinky ve Spojených arabských emirátech a tradičně odtamtud sportovci vozí spoustu medailí a rekordů. I letos jsme podmínili celou zimní přípravu právě účasti na těchto akcích. V plánu byl únorový start Jardy Petrouše na Světových hrách v Thajsku, březnový mezinárodní mítink v Sharjahu, kde měl startovat Michal Enge, a pak Světové hry v Dubaji, kde měli reprezentovat Petrouš, Enge a Foltová a potvrdit limity na letošní Mistrovství Evropy a paralympiádu. To vše padlo. Jediné, co se podařilo, jak už jsem také psala, že v den, kdy přišla zpráva o zrušení Světových her v Thajsku, se Jarda Petrouš rychle přihlásil na Mezinárodní mítink v Maroku, kde vyhrál v hodu diskem i ve vrhu koulí ve výkonech na hranici českých rekordů a opět potvrdil, že má letos sezonu rozjetou na maximum. Bohužel jak rychle jeho úspěchy letos začaly, tak rychle skončily. Na další závody už se nedostal, vše bylo zrušeno nebo přesunuto na přelom podzimu a zimy 2020.

Co všechno mělo být za akce a jak se na ně dalo kvalifikovat?

Březnový Světový pohár byl cestou Veroniky Foltové na paralympiádu, potřebovala obnovit mezinárodní klasifikaci a tohle byla jediná šance. S odsunutím Letních paralympijských her na léto 2021 tu ta šance opět je, ale nejdřív se musí situace ve světě vrátit do normálu a také je otázka, zda nás opatření vlády v budoucnu na zahraniční akce pustí. Věříme, že ano. Vrcholem sezony mělo být také červencové Mistrovství Evropy v atletice handicapovaných v Bydhošti. To je momentálně také přesunuto, termín ještě neznáme.

Jaké měl váš klub pořádat větší akce či závody?

Samozřejmě se plánují i domácí soutěže. Za Atletiku Bez Bariér jsme plánovali tradiční akce jako květnová Velká cena města Pardubic v atletice handicapovaných, červnový Školní atletický parapohár a zářiový atletický mítink Pardubice Bez Bariér Open.

Už víte, jak se bude řešit jejich případný posun?

Z rozhodnutí vedení klubu jsme již květnový závod přesunuli na srpen, ohledně Parapoháru ještě čekáme, ale už se nám pomalu ztrácí naděje, že ho uspořádáme v termínu. Vše záleží na vývoji situace a vládních opatřeních. My, jako pořadatelé, uděláme vše pro to, abychom všechny naše tradiční akce letos uspořádali, pokud to bude jen trošku možné. Pokud ne, budeme se prostě muset podřídit vyšší moci.

Jak se připravují vaší členové v době, kdy se nesmějí shromažďovat lidé?

Se sportovci reprezentanty jsme byli či stále jsme v běžném kontaktu, prakticky ale pouze on-line. Snažíme se je motivovat k práci na sobě. Sportují doma a jak se dá. Základem je udržet si kondici, neležet a nenabírat kila. Rozpůjčovali jsme sportovní náčiní ze spolkového skladu, dokoupili přes e-shopy další. Pro naše děti a mládež točíme krátká videa a fotíme sestavy cvičení. Rozesíláme je mailem a posíláme různé sportovní výzvy. Moc dlouho se to takhle vydržet nedalo, takže jsme rádi že se může zase pobývat na otevřených sportovištích. U těch dospělých je to prakticky na osobní zodpovědnosti každého z nich.

Očekáváte další komplikace včetně finančních ztrát (prodej vstupenek atd)?

Finanční stránka věci je to, co nás velmi děsí. Prakticky říkám, co se nepodařilo sehnat a podepsat doteď, to už se nejspíš letos nepodaří a je to logické. Uvidíme, až se vše vrátí do normálu, jak se k tomu partneři spolku postaví. Už teď ale moc děkujeme všem, kteří nás doteď podpořili a pomohli nám nebo svou pomoc nabídli. Moc si toho vážíme a jako organizátoři uděláme vše pro to, abychom své závazky naplnili.

Nějaký motivační proslov z vašeho klubu pro ostatní sportující kolegy ale i ostatní lidi.

Nezbývá než nám všem popřát hodně sil, trpělivost a pozitivních myšlenek směrem k budoucím měsícům. Zkusme brát toto období jako možnost k odpočinku, srovnání priorit a nabírání nových sil a motivací k další práci. Věřím, že až toto náročné období skončí a vládní opatření se rozvolní, budeme všichni připravení a natěšení pracovat na 150 %, aby se sport v České republice zase rozhýbal a vyhoupl na tak vysokou úroveň, jako vždy byl. Věřím, že po skončení stavu nouze bude chtít sportovat každý, i ten největší lenoch a my, trenéři a sportovní funkcionáři na to budeme připravení.