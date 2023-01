Atletka bojuje o další sen i s protézou. Žiju normálně, říká Jakschová

Třicetiletá olympionička zaběhla pětku v Trevéru v čase 17:31. Za svůj výkon si vysloužila uznání. „Nikdy bych nečekala, že bych mohla v pátém měsíci těhotenství běhat tak rychle,“ žasla. „To mě dělá hrdou a šťastnou. Ukazuje to, co v sobě mám, i do budoucna. Je to prostě radost z této zvláštní cesty, kterou teď jdu.“

Krauseová je další profesionální sportovkyní, které pokračují v kariéře i během těhotenství. Německá atletka poukázala na trápení, kterým si ženy během těhotenství prochází. „Mezi čtvrtým a šestým týdnem mi bylo neustále špatně, prostě jako bych byla nemocná od rána do večera,“ popisovala, co zažívala.

„Necítila jsem se dobře. Nevěděla jsem, co jíst, neměla jsem žádnou energii, sílu. Pro někoho, kdo je zvyklý uběhnout 140 kilometrů týdně, byly dny, kdy nemůžete vstát, novinkou,“ líčila své útrapy budoucí maminka. „Ale od dvanáctého týdne jsem v pohodě. Pořád trénuji desetkrát týdně, jen snižuji počet naběhaných kilometrů."

Jako fotbalistka jsem měla lepší fyzičku, než mám nyní, culí se atletka Vondrová

Krauseová si dokázala, že i v těhotenství se dá sportovat. „Mám vášeň pro běh a věřím, že existuje způsob, jak spojit sport i těhotenství dohromady,“ vzkázala držitelka svou bronzů z mistrovství světa. Po porodu se chce co nejdříve vrátit k běhání. „Mým cílem je začít na podzim trénovat se svou frankfurtskou skupinou a připravovat na olympijskou sezonu.“