Takovou halovou atletiku Česko nezažilo. Ostrava bude v úterý 30. ledna dějištěm mítinku Gold Czech Indoor Gala, přičemž zlatý punc má v sezoně pod střechou jen sedm zastávek na světě. Do vítkovické arény se sjede řada hvězd, z nichž má nejzářivější auru olympijský vítěz a mistr světa ve skoku dalekém Miltiadis Tentoglou z Řecka.

Čeští atleti Tereza Petržílková, Radek Juška a Petr Meindlschmid cílí na mítink Gold Czech Indoor Gala. | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

„Je to velká pocta, že můžeme pořádat mítink takového významu. Věříme, že obrázky z Czech Indoor Gala obletí celý svět. Jedná se o jednoznačné posílení prestiže české atletiky,“ zmínil předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník.

Posunutí Czech Indoor Gala do nejvyšší zlaté kategorie seriálu WA Indoor Tour znamená rovněž velmi zajímavé bodové bonifikace pro české atlety, kteří usilují o nominaci na olympijské hry, halové mistrovství světa nebo mistrovství Evropy.

„Snažíme se, aby do Ostravy přijeli nejlepší atleti ze všech koutů světa a každá disciplína byla nabitá. Další rozměrem je to, že chceme českým závodníkům umožnit konfrontaci se světovou špičkou a věříme, že se jim podaří nasbírat cenné body do rankingu,“ připomněl atletický boss.

Završí Tentoglou hattrick?

Lahůdku slibuje skok do dálky se zmíněným řeckým šampionem. Jeho osobní rekord má impozantní hodnotu 860 centimetrů. „Těším se, že v Ostravě úspěšně zahájím zimní sezonu, kterou bych rád završil obhajobou titulu halového mistra světa. Rád bych třetí ostravský triumf ozdobil novým rekordem mítinku. Těším se na souboj s Radkem Juškou,“ vzkázal do Česka na videu.

Nutno poznamenat, že Tentoglou už v letech 2018 a 2020 Czech Indoor Gala opanoval. Letos tak bude mířit na vítězný hattrick a rád by se stal i rekordmanem ostravského mítinku. Nejlepší výkon 821 cm má od roku 2022 v držení Švéd Thobias Montler. Ten by v Ostravě také neměl chybět, stejně jako český rekordman Radek Juška a domácí talent Petr Meindlschmid z Uherského Hradiště.

Třicetiletý Juška loni vybojoval na HME v Istanbulu páté místo, na mistrovství světa v Budapešti sedmou příčku a ve finále Diamantové ligy skončil čtvrtý. Také v olympijském roce 2024 se chce zlepšit a navázat na loňské úspěchy.

„Dostat se na zlatý mítink není nic snadného ani pro takové matadory, jako jsem já. Proto mě těší, že máme jeden takový u nás. Ostravskou halu mám moc rád. Sektor je blízko u diváků, a mohu tak naplno využít jejich velké podpory,“ pochvaloval si skokan.

Dívka z plakátu chce zlomit prokletí

Ostravské fanoušky bude jistě zajímat závod žen na 400 metrů. Na startu nebudou chybět Tereza Petržilková a Lada Vondrová, tedy dvojice bronzových medailistek ze smíšené štafety na 4x400 metrů z MS v Budapešti a také finalistek čtvrtky z loňského HME v Istanbulu.

Prvně jmenovaná je tváří mítinku. „Vážím si toho, je to pro mě čest. Není to však snadná role a bývá to i prokletí. Kluci nebo holky z plakátu kolikrát ani nenastoupí do závodu. Já bych to ráda zlomila,“ culila se.

„Czech Indoor Gala pro mě bude klíčovým závodem halové sezony. Navíc se těším, že před domácím publikem poměřím své síly s elitními zahraničními soupeřkami,“ vyhlíží svůj start na atletickém svátku v Ostravě.

Šanci poměřit se se silnou konkurencí dostane i juniorská mistryně Evropy Lurdes Gloria Manuel z Tábora. Největší favoritkou by měla být obhájkyně prvenství Nizozemka Lieke Klaverová. Již tak nabitou konkurenci rozšíří i členka úspěšných polských štafet Justyna Swiety-Erseticová.