Ve svém věku je rychlý jako blesk. I proto se o australském sprinterovi jménem Gout Gout říká, že by z něj mohl být nový Usain Bolt. V šestnácti letech ohromil diváky na atletickém mistrovství Queenslandu, kde zaběhl 100 metrů za 10,29 sekundy.

K jejich porovnání přispěla i mladíkova výbušnost a nebývalé zrychlení ve druhé polovině stovky. Jeden fanoušek na základě podobnosti mezi oběma sprintery prohlásil: „Způsob, jakým běhá a nechává za sebou soupeře, opravdu připomíná legendu.“

I proto se nabízí srovnání teenagera, jenž se v roce 2007 narodil v Brisbane rodičům, kteří se dva roky předtím do Austrálie přistěhovali z Jižního Súdánu, s osminásobným olympijským vítězem. Zároveň přišel na svět o dva roky dřív, než Bolt v Berlíně vytvořil světový rekord (9,58).

Gout Gout v akci:

| Video: Youtube

Gout však jako svůj vzor neoznačil bývalou jamajskou hvězdu, ale současné americké sprintery Erriyona Knightona a Noaha Lylese. Ohledně Bolta však uvedl, že mu lichotí srovnání s jamajským králem sprintu, ale říká, že chce jít vlastní cestou.

Běhání je jeho nejoblíbenější činností

„Usain Bolt je pravděpodobně nejlepší sportovec všech dob a už jen to, že jsem s ním srovnáván, je pro mě velká čest. Pokud se dokážu dostat na úroveň, na níž byl on, bylo by to něco mimořádného,“ pokračoval.

Goutova výkonnost roste několik let. Ve čtrnácti zvládl stovku za 10,47. Momentálně je u protinožců držitelem rekordů na 100 a 200 metrů do 16 let. Loni časem 20,87 překonal australské maximum na 200 metrů do 18 let. To mimochodem znamenalo, že ve stejném věku zaostal jen o 0,29 sekundy za Boltovým časem. Letos v lednu se pak zlepšil na 20,69 a na nedávném mistrovství světa atletů do dvaceti let bral stříbro s výkonem 20,60.

Řada fanoušků na sociálních spekuluje, že nebude dlouho trvat, než začne lámat rekordy na mezinárodní úrovni. Své argumenty opírají právě o závod na mistrovství Queenslandu, který se uskutečnil už v březnu.

Rozdíl mezi Goutem a dalšími sprintery byl ohromující a řada příznivců se domnívá, že se konečně objevil dědic fenomenálního Jamajčana.

„Mám pocit, že jsem se ocitl na místě, kde mám být. Běhání je mou nejoblíbenější činností,“ prohlásil.